Cambio al vertice di PMI, l’associazione dei Produttori Musicali Indipendenti. L’Assemblea Ordinaria, riunita oggi a Milano, ha eletto all’unanimità Dario Giovannini, Direttore Generale di Carosello Records, nuovo Presidente e Rappresentante Legale dell’associazione per il triennio 2026/2029.

Giovannini succede a Mario Limongelli, che ha guidato PMI per oltre vent’anni e che diventa così il primo Past President dell’associazione.

Il nuovo Comitato di Presidenza di PMI

Alla guida dell’associazione, accanto al Presidente, è stato eletto il Comitato di Presidenza composto da quattro vicepresidenti: Tommaso Fobetti (Founder di Undamento), Marco Guasparri (Head of Management di Artist First), Massimiliano Moroldo (Founder e CEO di Do It Yourself) e Gianluigi Peccerillo (Head of A&R di Sugar Music).

Completano il Consiglio Direttivo Luca Cecchi (Label Director di Nar International), Paolo Ceresoli (CEO di Metatron), Marco Gallorini (CEO di Woodworm) e Roberto Riva (Co-Founder di Triggger).

Le direttrici del nuovo triennio: informare, formare, comunicare

Il programma del nuovo direttivo poggia su tre direttrici portanti, informare, formare e comunicare, a cui si aggiunge un obiettivo trasversale: la crescita della base associativa. Tra i punti operativi indicati da Giovannini: il presidio nei tavoli istituzionali del settore, con la presenza di Francesca Trainini, già presidente di Impala, e di Guendalina Gramitto Ricci, anche nell’ambito di Confindustria Cultura Italia.

Una delle novità più rilevanti, ha sottolineato il nuovo presidente, è l’ingresso dello stesso Giovannini e di Filippo Sugar nel direttivo di FIMI: una mossa pensata per costruire una sinergia tra discografia indipendente e major di fronte alle sfide nazionali e internazionali.

Sul fronte della formazione, l’agenda del triennio comprende la difesa dei cataloghi dal “saccheggio” dell’intelligenza artificiale, l’ottimizzazione delle condizioni economiche nei rapporti con i DSP e una presenza più incisiva in sede politica e istituzionale.

Le parole del nuovo presidente Dario Giovannini

Nel suo primo intervento da presidente, Giovannini ha commentato così l’incarico: “È un onore e una grande responsabilità essere stato chiamato a dirigere l’associazione che rappresenta le etichette indipendenti italiane. Eredito una realtà forte e credibile grazie alla guida, in questi vent’anni, di Mario Limongelli e di tutto il direttivo, a cui va il mio più sentito ringraziamento. Il futuro di PMI parte quindi da basi solide. L’obiettivo di questo triennio è aumentare la competitività delle nostre aziende”.

Il ringraziamento del nuovo presidente si è esteso a tutte le aziende associate, al presidente uscente Mario Limongelli, al direttivo uscente e ad Alfredo Gramitto Ricci, che gli ha permesso di accettare l’incarico.

Cos’è PMI

PMI, l’Associazione dei Produttori Musicali Indipendenti, nata nel 2005, riunisce oltre 140 aziende indipendenti italiane, ricoprendo più del 25% del mercato discografico in Italia. È parte di Confindustria Cultura Italia, è firmataria dei CCNL e rappresenta la discografia indipendente italiana nel board di IMPALA, l’Independent Music Companies Association, con cui collabora per ridurre il divario tra major e indipendenti.

Domande frequenti

Chi è il nuovo presidente di PMI?

Dario Giovannini, Direttore Generale di Carosello Records, è stato eletto presidente di PMI il 23 giugno 2026 per il triennio 2026/2029.

Chi è stato il precedente presidente di PMI?

Mario Limongelli, che ha guidato PMI per oltre vent’anni ed è ora il primo Past President dell’associazione.

Chi sono i vicepresidenti di PMI nel triennio 2026/2029?

Il Comitato di Presidenza è composto da Tommaso Fobetti (Undamento), Marco Guasparri (Artist First), Massimiliano Moroldo (Do It Yourself) e Gianluigi Peccerillo (Sugar Music).

Cos’è PMI?

PMI, Produttori Musicali Indipendenti, è l’associazione delle etichette indipendenti italiane, nata nel 2005. Riunisce oltre 140 aziende e rappresenta più del 25% del mercato discografico in Italia.

Quali sono gli obiettivi del nuovo direttivo PMI?

Tre direttrici, informare, formare e comunicare, più la crescita della base associativa. Tra le novità annunciate, l’ingresso di Dario Giovannini e Filippo Sugar nel direttivo di FIMI.