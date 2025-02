Believe Italia: Sara Pedroni è la nuova Managing Director

Believe Italia arriva la conferma: Luca Daher lascia la guida, subentra Sara Pedroni.

Come anticipato qui da All Music Italia, cambia il vertice di Believe Italia: Luca Daher lascia la posizione di Managing Director, che ricopriva dal 2020, e al suo posto subentra Sara Pedroni, già General Manager Operations dell’azienda dal novembre 2020.

Ora la guida di Believe Italia passa a Sara Pedroni, professionista laureata in Bocconi con una lunga esperienza nel settore. Dal 2008 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Finance Manager e Business Transformation Manager in Kiver, per poi lavorare in Mondadori nella Pianificazione e Controllo Business.

Successivamente è stata CFO presso Advice Group. Tra il 2001 e il 2021 ha ricoperto il ruolo di CEO di Hukapan, la società fondata dagli Elio e le Storie Tese.

Con questa nomina, Believe conferma il proprio impegno nell’evoluzione del mercato discografico italiano, affidandosi a una figura con un background solido sia nel management musicale che nella trasformazione aziendale.