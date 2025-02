Believe Italia, cambio ai vertici: Luca Daher non sarà più Amministratore Delegato

Secondo voci di corridoio, attualmente in attesa di conferma, sarebbe ormai effettivo un cambio ai vertici di Believe Italia: Luca Daher non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato della società di distribuzione e artist services.

Al momento, non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto né se la scelta ricadrà su una figura interna o su un manager proveniente da altre realtà discografiche.

Un dettaglio che non è passato inosservato è la rimozione della sua foto dal sito ufficiale di Believe, un segnale che lascia intendere un cambio ormai imminente nella struttura aziendale.

Luca Daher aveva assunto l’incarico di amministratore delegato di Believe Italia nel novembre 2020, subentrando a Luca Stante. La sua nomina era stata accompagnata dalla valorizzazione della sua consolidata esperienza nel settore musicale e nelle strategie commerciali.

La carriera di Luca Daher da Spotify a believe

La carriera di Luca Daher si è sviluppata tra Sales, Marketing e Product Management nel settore dei media e della musica. Ha lavorato per nove anni in Hi-Media Group (precedentemente United Internet Group), iniziando nel Sales e Product Management, fino a diventare nel 2013 Direttore Generale per l’Italia. Nel 2014 ha assunto il ruolo di Direttore Commerciale di Spotify Italia, che ha ricoperto fino al 2017, quando è stato nominato Head of Sales for Southern Europe.

Nel 2019 è entrato in Believe Italia, occupandosi inizialmente della gestione del repertorio locale e della crescita degli artisti, per poi assumere la guida della filiale italiana dell’azienda. Sotto la sua gestione, Believe ha rafforzato il proprio posizionamento nel mercato musicale, supportando numerosi artisti indipendenti e ampliando il proprio roster con strategie mirate.

Con l’uscita di Daher, si apre ora una fase di transizione per la compagnia. Resta da vedere se la scelta del nuovo amministratore delegato punterà su una continuità interna o su un profilo esterno con esperienza in altre realtà discografiche.