Do It Yourself e Believe: rinnovata la partnership tra le due realtà indipendenti

Believe annuncia il rinnovo della partnership con Do It Yourself, una delle realtà indipendenti italiane più influenti a livello internazionale, che conta oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo.

Believe, una delle principali aziende mondiali nel settore della musica digitale con la missione di supportare artisti ed etichette indipendenti, con 2.037 dipendenti in più di 50 Paesi e un gruppo che opera attraverso un portfolio di brand specializzati, tra cui Believe, TuneCore, M.A.S.T., Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar e Byond.

Do It Yourself, anche conosciuta come DIY, è stata fondata nel 1995 da Max Moroldo ed è è diventata rapidamente un punto di riferimento mondiale per la dance music. Nel suo catalogo si trovano successi come Freed from desire di Gala, I Know You Want Me di Pitbull, Seek Bromance di Tim Berg (aka Avicii), Run-away dei The Soundlovers e il successo de Il Pulcino Pio che ad oggi conta oltre 3 miliardi e mezzo di visualizzazioni nelle varie versioni.

L’etichetta vanta inoltre 1 disco di diamante, centinanai di dischi di multi-platino, platino e oro, uno YouTube Gold Play Button e uno YouTube Silver Play Button.

Believe rinnova l’accordo con Do It Yourself

“Siamo orgogliosi di continuare il sodalizio con Do It Yourself” – dichiara Sara Pedroni, Country General Manager & Operations di Believe – “Il rinnovo della partnership è una naturale conseguenza della reciproca soddisfazione maturata in questi anni. Il nostro obiettivo è da sempre quello di promuovere e sostenere le visioni e i progetti di un’azienda che vanta più di 20 milioni di dischi venduti nel mondo, un patrimonio enorme che Believe continuerà a valorizzare al meglio.”

Le dichiarazioni di Max Moroldo

“Questo accordo ha un significato molto importante per la nostra azienda e consolida la forza dell’essere indipendenti”, dichiara Max Moroldo, Amministratore Unico e Direttore Artistico di Do It Yourself. “Grazie al team di Believe per la rinnovata fiducia e per questa nuova opportunità di crescita, sia per noi che per gli artisti emergenti che rappresentiamo. La visione condivisa ci porterà ad avere ottimi risultati, non solo in Italia.”