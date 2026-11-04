Apple Music sceglie la cantante napoletana Antonia come nuova artista di Up Next Italia, il programma con cui la piattaforma individua e promuove i talenti emergenti.

Antonia Nocca, classe 2005, arriva da Amici 24 ed è nel roster di Epic Records/Sony Music Italy dal 2025. Nello stesso anno ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.

Il 5 giugno la cantante è tornata in radio e in digitale con Obbligo o verità, un brano pop dal respiro estivo, e ha prestato la voce a Fiammiferi, canzone realizzata con Aiello.

Antonia commenta così la scelta di Apple Music: “Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un’occasione per far conoscere più da vicino chi sono, non solo attraverso la mia musica, ma anche attraverso la mia personalità”. Antonia aggiunge: “Spero che chi mi ascolta possa ritrovare qualcosa di sé nelle mie canzoni e scoprire un pezzetto del mio mondo”.

Up Next è il programma globale di Apple Music, giunto nel 2026 al decimo anno: il team editoriale seleziona un artista e lo promuove con la forza della piattaforma. Tra i nomi italiani già coinvolti ci sono Anna, Rose Villain, Alfa e Ditonellapiaga, e nel mondo Billie Eilish, Bad Bunny e Megan Thee Stallion.