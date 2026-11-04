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Antonia, da Amici 24 a Up Next Italia: Apple Music la sceglie come nuova artista

Classe 2005, napoletana e nel roster di Epic Records/Sony Music Italy, entra in un programma che nel 2026 è al decimo anno.

di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) · 

Antonia, la cantante napoletana ex Amici, nell'immagine di Apple Music per Up Next Italia

Apple Music sceglie la cantante napoletana Antonia come nuova artista di Up Next Italia, il programma con cui la piattaforma individua e promuove i talenti emergenti.

Antonia Nocca, classe 2005, arriva da Amici 24 ed è nel roster di Epic Records/Sony Music Italy dal 2025. Nello stesso anno ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.

Il 5 giugno la cantante è tornata in radio e in digitale con Obbligo o verità, un brano pop dal respiro estivo, e ha prestato la voce a Fiammiferi, canzone realizzata con Aiello.

Antonia commenta così la scelta di Apple Music: “Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un’occasione per far conoscere più da vicino chi sono, non solo attraverso la mia musica, ma anche attraverso la mia personalità”. Antonia aggiunge: “Spero che chi mi ascolta possa ritrovare qualcosa di sé nelle mie canzoni e scoprire un pezzetto del mio mondo”.

Up Next è il programma globale di Apple Music, giunto nel 2026 al decimo anno: il team editoriale seleziona un artista e lo promuove con la forza della piattaforma. Tra i nomi italiani già coinvolti ci sono Anna, Rose Villain, Alfa e Ditonellapiaga, e nel mondo Billie Eilish, Bad Bunny e Megan Thee Stallion.

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