AMI Replay: le news dell’industria discografica – Settimana 8/2025 (14 febbraio – 20 febbraio)

AMI Replay: le news industria discografica 2025 – Settimana 8/2025 (14 febbraio – 20 febbraio)

L’industria musicale continua a evolversi con nuove strategie, accordi e cambiamenti ai vertici delle aziende leader del settore. Questa settimana ha visto Spotify annunciare una nuova offerta premium, un’importante trattativa con Live Nation e movimenti di rilievo nel mercato discografico internazionale. Non sono mancate novità anche in Italia per Believe (le trovate qui).

Spotify lancia Music Pro: biglietti esclusivi e nuove funzioni AI

Spotify si prepara a rivoluzionare il suo servizio con Music Pro, un piano premium pensato per i fan più fedeli. La nuova offerta avrà un costo aggiuntivo di 5,99 dollari al mese e includerà vantaggi come accesso anticipato ai biglietti per i concerti, strumenti di remix basati sull’intelligenza artificiale e audio in alta qualità. L’obiettivo della piattaforma è aumentare il valore degli abbonamenti e competere con i servizi premium di Apple Music e Amazon.

Spotify, Apple e Amazon in trattativa con Live Nation per l’accesso ai biglietti

Una delle notizie più rilevanti della settimana riguarda Live Nation, proprietaria di Ticketmaster, che ha confermato di aver avviato trattative con Spotify, Apple e Amazon per garantire ai loro abbonati premium l’accesso anticipato ai biglietti per i concerti.

Michael Rapino, CEO di Live Nation, ha spiegato che le aziende stanno cercando un accordo che permetta loro di integrare questo vantaggio nei loro abbonamenti esclusivi. Tuttavia, ha sottolineato che il valore di questi biglietti è elevato e che gli artisti tendono a massimizzare i ricavi dai loro tour.

Nel 2024, Live Nation ha generato un fatturato record di 23,1 miliardi di dollari, con oltre 151 milioni di spettatori ai suoi eventi. Il 2025 potrebbe essere ancora più grande, con un numero di concerti negli stadi mai visto prima.

Daniel Ek incassa altri 31,5 milioni di dollari in azioni Spotify

Il CEO di Spotify, Daniel Ek, ha venduto un altro blocco di azioni della sua azienda, incassando 31,5 milioni di dollari. Con questa ultima operazione, ha raggiunto un totale di 666 milioni di dollari guadagnati dalla vendita di azioni negli ultimi 18 mesi.

Nel frattempo, il titolo Spotify ha raggiunto un nuovo record a 648,32 dollari per azione, dimostrando la continua crescita dell’azienda sul mercato azionario.

Ole Obermann lascia TikTok e potrebbe passare ad Apple Music

Uno dei cambiamenti più importanti nel settore riguarda Ole Obermann, fino ad oggi Global Head of Music Business Development di TikTok. Dopo più di cinque anni, Obermann ha annunciato la sua uscita dall’azienda.

Il suo ruolo sarà preso da Tracy Gardner, mentre Obermann sembra destinato a entrare in Apple Music in una posizione di rilievo. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, questa mossa potrebbe segnare un importante cambio di strategia per la piattaforma di streaming di Apple.

