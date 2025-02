AMI Replay: le news dell’industria discografica – Settimana 7/2025 (7 febbraio – 13 febbraio)

AMI Replay: le news industria discografica – Settimana 7/2025 (7 febbraio – 13 febbraio).

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica settimanale dedicata agli eventi più significativi dell’industria musicale italiana e internazionale.

Mentre in Italia non si parla altro che del Festival di Sanremo nel resto del mondo continuano…

Dalla lotta sul copyright per l’intelligenza artificiale alle ultime strategie delle major discografiche: ecco cosa è successo questa settimana nell’industria musicale.

AMI REPLAY, NEWS INDUSTRIA DISCOGRAFICA SETTIMANA 7/2025

BMG CAMBIA LOOK: NUOVO LOGO E IDENTITÀ VISIVA

BMG ha presentato un rebranding completo, con un nuovo logo, una palette cromatica aggiornata e un sito web riprogettato. Il tutto rientra nella strategia BMG Next, lanciata nel 2023 per rilanciare il marchio e avvicinarsi maggiormente agli artisti e ai creatori di musica.

Secondo il CEO Thomas Coesfeld, il nuovo design non è solo estetica, ma rappresenta un “chiaro statement di intenti”, mettendo sempre più al centro artisti e autori.

COPYRIGHT E IA: LA SENTENZA CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO

Per la prima volta, un tribunale statunitense si è espresso su uno dei temi più caldi dell’industria musicale e tecnologica: l’uso di contenuti protetti da copyright per l’addestramento dell’intelligenza artificiale senza autorizzazione può essere considerato “fair use”? La risposta della corte è stata chiara: no.

La sentenza, che vede coinvolti Thomson Reuters e Ross Intelligence, rappresenta una prima vittoria per i titolari dei diritti d’autore, ma lascia un punto interrogativo aperto: questa decisione avrà un impatto anche sulle IA generative? Il giudice ha infatti sottolineato che il caso specifico riguarda un utilizzo differente rispetto a quello per cui le case discografiche stanno portando avanti le loro battaglie legali.

BYTEDANCE, BEATLES E IA: LA NUOVA FRONTIERA DELLA CREAZIONE MUSICALE

ByteDance, la società madre di TikTok, continua a spingere sull’innovazione nell’intelligenza artificiale, con una valutazione che si aggira intorno ai 300 miliardi di dollari. L’azienda ha annunciato investimenti miliardari in chip per AI nel corso del 2025, posizionandosi sempre più come un competitor diretto di OpenAI, la realtà guidata da Sam Altman.

Uno dei suoi prodotti di punta nel settore è Duobao, un chatbot AI che ha conquistato il mercato cinese, raggiungendo 78,6 milioni di utenti attivi mensili già a gennaio.

Ma il punto chiave per il mondo della musica è un altro: Duobao può anche creare brani. A partire da settembre, ByteDance ha integrato nell’app una funzionalità che sfrutta l’AI per generare musica in diversi stili, scrivere testi e comporre brani con un solo clic. Un’innovazione che potrebbe avere un impatto significativo sull’industria musicale e sulle dinamiche di produzione e distribuzione dei contenuti sonori.

Clicca in basso su continua per altre news dall’industria discografica italiana.