Classifiche FIMI settimana 12/2026: Tony Effe & Side Baby in vetta, Fulminacci debutta al secondo posto

Le classifiche FIMI settimana 12 del 2026 raccontano una settimana di debutti pesanti e conferme solide. Tra gli album, il mercato accoglie due nuovi ingressi, completamente diversi tra loro, direttamente al vertice, mentre nei singoli la vetta non si sposta. Il fisico, come spesso accade quando escono progetti attesi, risponde con numeri significativi.

A dominare la scena questa settimana sono Tony Effe e Side Baby, che entrano direttamente in prima posizione con Crack Musica II e portano anche il primo volume Crack Musica alla dodicesima posizione. Secondo posto per Fulminacci con Calcinacci, uno degli album più attesi della stagione. Nei singoli, invece, Samurai Jay e Vito Salamanca tengono il primo posto per la quarta settimana consecutiva con Ossessione.

La classifica del fisico aggiunge un capitolo interessante: Crack Musica II debutta direttamente in vetta, confermando che il pubblico di Tony Effe e Side Baby acquista anche il supporto fisico. Tra le new entry di questa settimana spicca anche il ritorno di Riccardo Cocciante con Ho Vent’anni con Te, che entra al quinto posto nel fisico e al ventesimo nella classifica album.