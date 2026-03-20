20 Marzo 2026
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
20 Marzo 2026

Classifiche FIMI settimana 12/2026: Tony Effe & Side Baby in vetta, Fulminacci debutta al secondo posto

Nei singoli Samurai Jay non si muove dal primo posto per la quarta settimana consecutiva.

Classifiche di vendita di All Music Italia
Classifica FIMI album, singoli e fisico della settimana 12 del 2026
Condividi su:

Le classifiche FIMI settimana 12 del 2026 raccontano una settimana di debutti pesanti e conferme solide. Tra gli album, il mercato accoglie due nuovi ingressi, completamente diversi tra loro, direttamente al vertice, mentre nei singoli la vetta non si sposta. Il fisico, come spesso accade quando escono progetti attesi, risponde con numeri significativi.

A dominare la scena questa settimana sono Tony Effe e Side Baby, che entrano direttamente in prima posizione con Crack Musica II e portano anche il primo volume Crack Musica alla dodicesima posizione. Secondo posto per Fulminacci con Calcinacci, uno degli album più attesi della stagione. Nei singoli, invece, Samurai Jay e Vito Salamanca tengono il primo posto per la quarta settimana consecutiva con Ossessione.

La classifica del fisico aggiunge un capitolo interessante: Crack Musica II debutta direttamente in vetta, confermando che il pubblico di Tony Effe e Side Baby acquista anche il supporto fisico. Tra le new entry di questa settimana spicca anche il ritorno di Riccardo Cocciante con Ho Vent’anni con Te, che entra al quinto posto nel fisico e al ventesimo nella classifica album.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1 1

Canzonissima 2026 prima puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
Serale Amici 2026 anticipazioni 21 marzo 2

Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione nella prima puntata con Annalisa
Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 3

Achille Lauro, "In viaggio verso il Paradiso": testo, significato e il tour negli stadi 2027
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 4

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Collage degli artisti in uscita nel New Music Friday del 20 marzo 2026 5

New Music Friday 20 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli con Dimartino, Juli e Coez, Achille Lauro e molti altri
Tish ex concorrente di Amici racconta la sua esperienza nel talent 6

Tish racconta il dopo Amici: “Le major? Ti fanno firmare per toglierti dal mercato”
I quattro giudici del Serale di Amici 2026: Amadeus, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio 7

Amici 2026 Serale: i giudici ufficiali sono Amadeus, D'Alessio, D'Amario e Malgioglio
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 20 marzo: singoli più attesi settimana 12/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 20 marzo 2026
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.