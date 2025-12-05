Classifiche FIMI 49: Noyz Narcos debutta primo. Momento d’oro per Sony Music Italia che conquista il podio dei singoli

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 49/2025.

Settimana piena di scossoni nella Top 20 album FIMI. Il podio vede una nuova numero 1 con Noyz Narcos e il suo Funny Games, pubblicato per Thaurus / M.A.S.T. e distribuito da Believe, che fanno scendere Eros Ramazzotti.

Subito dietro, in salita di una posizione e dopo ben 58 settimane in classifica, Olly conquista un sorprendente secondo posto con Tutta vita (Sempre). Terzo gradino del podio per Gigi D’Alessio con Nuje.

Tra le nuove entrate quarto posto per Casa Paradiso di Tommaso Paradiso, risultato che sottolinea l’ottimo andamento negli ultimi mesi degli album di Sony Music.

Arriva il Natale con la salita di Michael Bublè alla #12 e di Mariah Carey alla #43.

Classifica FIMI album: settimana 49/2025

Funny Games – Noyz Narcos – Thaurus / M.A.S.T. (NEW)

Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony (+1) Nuje – Gigi D’Alessio – GGD Edizioni/Sony (NEW)

Casa Paradiso – Tommaso Paradiso – The S.O.L.D. Out Music/Sony (NEW)

Una storia importante – Eros Ramazzotti – Friends & Partners/Sony (-4) Cremonini Live25 – Cesare Cremonini – EMI/Universal (-4) Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal (=) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (=) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+6) Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner (=) Antologia della vita e della morte – Irama – Warner (+14) Persona – Marracash – Island/Universal (+7) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (+1) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (+2) Locura – Lazza – Island/Universal (+2) Christmas – Michael Bublé – Warner (+14) Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (-5) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (+4) Orbit Orbit – Caparezza – BMG/Universal (-14) Vera Baddie – ANNA – EMI/Universal (=)

