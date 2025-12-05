5 Dicembre 2025
5 Dicembre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 49: Taylor Swift torna prima in un podio tutto in inglese

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è la più alta new entry della settimana

classifica radio earone 49 2025. I brani più passati in radio
Classifica Radio EarOne settimana 49 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Taylor Swift torna nuovamente prima con The Fate of Ophelia e guida un podio tutto in inglese ma con la presenza di un artista italiano al secondo posto.

In seconda posizione troviamo infatti Talk to me di Damiano David con Tyga & Nile Rodgers. Man i need di Olivia Dean è alla numero #3. Sale in quarta posizione Esibizionista di Annalisa, primo brano totalmente in Italiano della classifica di questa settimana.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

