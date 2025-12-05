Classifica radio EarOne – settimana 49: Taylor Swift torna prima in un podio tutto in inglese

Classifica Radio EarOne settimana 49 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.
Taylor Swift torna nuovamente prima con The Fate of Ophelia e guida un podio tutto in inglese ma con la presenza di un artista italiano al secondo posto.
In seconda posizione troviamo infatti Talk to me di Damiano David con Tyga & Nile Rodgers. Man i need di Olivia Dean è alla numero #3. Sale in quarta posizione Esibizionista di Annalisa, primo brano totalmente in Italiano della classifica di questa settimana.
I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.