Noyz Narcos riaccende l’incubo: “Funny Games” è il nuovo album. Tracklist e featuring

Noyz Narcos sta tornando con un nuovo album, Funny Games, e lo fa nel modo che conosce meglio: senza preavvisi, senza filtri e senza attenuanti.

Il 28 novembre uscirà questo nuovo progetto con Thaurus / M.A.S.T. Believe, un album che non si limita a segnare un ritorno, ma che rimette in circolo l’estetica più radicale e disturbante del rapper romano.

L’annuncio arriva dopo due trailer che hanno già impostato l’atmosfera: buia, tesa, quasi cinematografica. Noyz parla al suo pubblico come se stesse spalancando una porta chiusa da troppo tempo: “il mostro è di nuovo in strada”. E in effetti la lista dei featuring sembra uscita direttamente da un incubo che cammina.

I featuring: un cast che non cerca spettatori

In Funny Games non c’è spazio per le mezze misure. Il disco ospita Achille Lauro, Conway The Machine, Gast, Guè, Jake La Furia, Kid Yugi, Madame, Nerissima Serpe, Papa V e Shiva: una squadra che si muove come un ensemble di antagonisti, ognuno con una sua identità sonora, ognuno pronto a espandere l’universo narrativo del disco.

Noyz non chiama “ospiti”: chi entra in queste tracce porta il proprio mondo e ne modifica la geografia, senza mai spezzare la coerenza dell’album.

Il titolo è un omaggio dichiarato al film cult di Michael Haneke: un riferimento che non è estetica, ma un manifesto. Funny Games si muove su quel confine ambiguo tra rappresentazione e violenza, realtà e incubo, scegliendo scientemente di non edulcorare nulla.

L’atmosfera è cruda, chirurgica. Il disco non cerca rifugi pop, non insegue tendenze, non si preoccupa di “funzionare”: punta a colpire.

Alle produzioni c’è Sine, lo stesso che diede forma a Non Dormire. I due sono tornati al loro metodo primordiale, diretto, senza sovrastrutture: beats nudi, suoni materici, tensione continua.

Funny games – Tracklist ufficiale

ULTIMO BANCO JOHN BELUSHI BACK AGAIN IL MIO AMICO feat. Kid Yugi SNIPER feat. Madame LACRIME E SORRISI DRUGSTORE feat. Guè GIORNATA STORTA FUNNY GAMES FINALE DIVERSO feat. Shiva CELEBRITÀ feat. Papa V e Nerissima Serpe PAZZA IDEA feat. Achille Lauro BLOODYMARY feat. Jake La Furia e Conway The Machine KUSH & METH feat. Gast STESSO DIO