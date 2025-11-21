Classifiche FIMI 47: Vasco Rossi ferma la trap e debutta primo in classifica con il suo disco live

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 47/2025.

Ci era riuscito qualche mese fa Ultimo che aveva raccolto il testimone proprio da lui… ora il Blasco torna con l’ennesimo album live per Universal Music e vola subito al primo posto della classifica di vendita fermando l’esordio di Latte in polvere di Papa V & Night Skinny.

Completa il podio Olly ancora una volta stabile alla #3.

Tra le nuove entrate in Top 10 troviamo il disco live di Lucio Corsi e i nuovi progetti di Nitro e Fabrizio Moro, quest’ultimo con un disco uscito solo in formato fisico.

Si ferma alla #26 il disco di Elisa live a San Siro mentre Michael Bublé, ad un mese dal Natale inizia la sua scalata.

Classifica FIMI album: settimana 47/2025

VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS – Vasco Rossi – EMI/Universal Music (NEW)

LATTE IN POLVERE – Papa V & Night Skinny – Columbia/Sony Music (NEW)

TUTTA VITA (SEMPRE) – Olly – Epic/Sony Music (=) LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) – Lucio Corsi – Sugar/Universal Music (NEW)

INCUBI – Nitro – Epic/Sony Music (NEW)

ORBIT ORBIT – Caparezza – BMG/Universal Music (-4) NON HO PAURA DI NIENTE – Fabrizio Moro – BMG/Universal Music (NEW)

PER SOLDI E PER AMORE – Ernia – Island/Universal Music (-2) G – Giorgia – Epic/Sony Music (-8) LUX – Rosalía – Columbia/Sony Music (-6) HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 – Capo Plaza – Plaza Music/Warner Music (-6) DIO LO SA – Atto II – Geolier – Warner Music (-4) MEDITERRANEO – Bresh – Epic/Sony Music (-4) MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (=) LOCURA – Lazza – Island/Universal Music (=) KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (-6) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI/Universal Music (+5) HELLO WORLD – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (+2) SANTANA MONEY GANG – Sfera Ebbasta & Shiva – Milano Ovest/Universal Music (-2) COMUNI MORTALI – Achille Lauro – Warner Music (-8)



Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.