21 Novembre 2025
di
Classifiche di vendita
21 Novembre 2025

Classifiche FIMI 47: Vasco Rossi ferma la trap e debutta primo in classifica con il suo disco live

Buon risultato anche per Fabrizio Moro uscito con l'album nella sola versione fisica

Classifica FIMI settimana 47 – Vasco, Papa V & Night Skinny
Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 47/2025.

Ci era riuscito qualche mese fa Ultimo che aveva raccolto il testimone proprio da lui… ora il Blasco torna con l’ennesimo album live per Universal Music e vola subito al primo posto della classifica di vendita fermando l’esordio di Latte in polvere di Papa V & Night Skinny.

Completa il podio Olly ancora una volta stabile alla #3.

Tra le nuove entrate in Top 10 troviamo il disco live di Lucio Corsi e i nuovi progetti di Nitro e Fabrizio Moro, quest’ultimo con un disco uscito solo in formato fisico.

Si ferma alla #26 il disco di Elisa live a San Siro mentre Michael Bublé, ad un mese dal Natale inizia la sua scalata.

Classifica FIMI album: settimana 47/2025

  1. VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS – Vasco Rossi – EMI/Universal Music (NEW)
  2. LATTE IN POLVERE – Papa V & Night Skinny – Columbia/Sony Music (NEW)
  3. TUTTA VITA (SEMPRE) – Olly – Epic/Sony Music (=)
  4. LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) – Lucio Corsi – Sugar/Universal Music (NEW)
  5. INCUBI – Nitro – Epic/Sony Music (NEW)
  6. ORBIT ORBIT – Caparezza – BMG/Universal Music (-4)
  7. NON HO PAURA DI NIENTE – Fabrizio Moro – BMG/Universal Music (NEW)
  8. PER SOLDI E PER AMORE – Ernia – Island/Universal Music (-2)
  9. G – Giorgia – Epic/Sony Music (-8)
  10. LUX – Rosalía – Columbia/Sony Music (-6)
  11. HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 – Capo Plaza – Plaza Music/Warner Music (-6)
  12. DIO LO SA – Atto II – Geolier – Warner Music (-4)
  13. MEDITERRANEO – Bresh – Epic/Sony Music (-4)
  14. MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (=)
  15. LOCURA – Lazza – Island/Universal Music (=)
  16. KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (-6)
  17. TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI/Universal Music (+5)
  18. HELLO WORLD – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (+2)
  19. SANTANA MONEY GANG – Sfera Ebbasta & Shiva – Milano Ovest/Universal Music (-2)
  20. COMUNI MORTALI – Achille Lauro – Warner Music (-8)


