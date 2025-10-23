23 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
23 Ottobre 2025

Papa V e Night Skinny annunciano l’uscita del nuovo EP “Latte in Polvere”

Il disco promette di ridefinire le coordinate del panorama urban nazionale

di Lorenza Ferraro
Night Skinny Papa V Latte in Polvere
In uscita venerdì 14 novembre, Latte in Polvere (Columbia Records / Sony Music Italia) è il nuovo EP di Papa V e Night Skinny che, per l’occasione, hanno messo in dialogo le proprie visioni, creando un linguaggio che suona come un manifesto d’identità e dando vita a un progetto che promette di ridefinire le coordinate del panorama urban nazionale.

Il disco sarà disponibile sia in digitale, su tutte le principali piattaforme di streaming e download, che nei seguenti formati fisici:

  • Vinile Nero “Biberon” Edition
  • Vinile Viola “Latte in Polvere” Edition
  • CD “Chef Box” Edition
  • CD HardCover Book “Purissima” Edition

Il mistero sul disco spostato…

Inizialmente, l’album di Papa V e Night Skinny era stato annunciato per il 17 ottobre con un altro titolo, Pan di stelle. Poi, è stato cambiato il titolo, la copertina e la data di uscita.

Secondo i rumors, questo è stato necessario in quanto sia il titolo sia l’immagine di copertina riprendevano il noto biscotto della Mulino Bianco, rischiando provvedimenti per uso improprio del marchio.

NIGHT SKINNY E PAPA V PRESENTANO “LATTE IN POLVERE”

Punto di riferimento per la produzione rap in Italia, Night Skinny ha forgiato un suono riconoscibile, plasmando le sonorità di intere generazioni di rapper italiani.

Al suo fianco Papa V, che si è affermato nella scena come una delle rivelazioni degli ultimi anni, portando nel progetto la sua penna cruda, ironica, tagliente e dissacratoria, capace di raccontare un nuovo immaginario senza scendere a compromessi.

Night Skinny Papa V cover Latte in Polvere

Foto di copertina a cura di Giovanni Zanotto

