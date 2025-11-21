21 Novembre 2025
di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:
21 Novembre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 47: Taylor Swift prima, Annalisa debutta in Top 10 e decolla Eddie Brock

Continua a salire il nuovo singolo di Tiziano Ferro, sempre più vicino alla vetta

Radio Charts di All Music Italia
classifica radio earone 47-2025
Condividi su:

Classifica Radio EarOne settimana 47 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Nuova numero uno e nuova donna al comando… questa settimana tocca a Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Da segnalare il momento d’oro di Eddie Brock che, dopo essere andato virale con il suo singolo, ha firmato un contratto con Warner Music ed è stato di recente ospite ad Amici e Le Iene.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 1

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
Accordo tra Warner Chappell, Gianluca Grignani e Massimo Luca sul brano La mia storia tra le dita 2

Warner Chappell e Gianluca Grignani trovano un accordo (ma nessuno chiede scusa a Laura Pausini)
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 4

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 5

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 6

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 7

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 8

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 9

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti 10

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti

Cerca su A.M.I.