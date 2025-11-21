Classifica radio EarOne – settimana 47: Taylor Swift prima, Annalisa debutta in Top 10 e decolla Eddie Brock

Classifica Radio EarOne settimana 47 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Nuova numero uno e nuova donna al comando… questa settimana tocca a Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Da segnalare il momento d’oro di Eddie Brock che, dopo essere andato virale con il suo singolo, ha firmato un contratto con Warner Music ed è stato di recente ospite ad Amici e Le Iene.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.