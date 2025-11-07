7 Novembre 2025
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
7 Novembre 2025

Classifiche FIMI 45: dopo 4 anni Caparezza irrompe primo in classifica negli album e nel fisico

Per la decima settimana consecutiva Olly è primo nei singoli

Classifiche di vendita di All Music Italia
Le Classifiche di vendita FIMI della settimana 45 del 2025
Condividi su:

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 44/2025.

Arriva Caparezza dopo anni di pausa ed entra subito al primo posto della classifica con il suo nuovo album (qui la nostra intervista) riuscendo anche a fermare alla #2 l’ingresso del nuovo mixtape di Capo Plaza. Chiude il podio l’irriducibile Olly.

Tra le nuove entrate sorprende il quinto posto del versione del trentennale de La Donna, il sogno e il Grande incubo degli 883. Da segnalare anche il nuovo disco di Carmen Consoli alla #17 e il rientro di Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari in una nuova versione uscita per Lucca Comics.

Entra alla #34 Qualcosa in cui credere. La mia trilogia di Marracash.

Classifica FIMI album: settimana 45/2025

  1. Orbit Orbit – Caparezza – BMG/Universal (NEW)
  2. Hustle Mixtape Vol. 2 – Capo Plaza – Plaza Music/Warner Music (NEW)
  3. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
  4. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal (+1)
  5. La donna il sogno & il grande incubo (30th Anniversary) – 883 – Warner Music (NEW)
  6. Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal (-5)
  7. La cura – 22Simba – Island/Universal (+20)
  8. Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (=)
  9. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
  10. KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (=)
  11. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (+5)
  12. The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal (-4)
  13. Locura – Lazza – Island/Universal (-1)
  14. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (-1)
  15. Everybody Scream – Florence + The Machine – EMI/Universal (NEW)
  16. Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (-7)
  17. Amuri Luci – Carmen Consoli – Narciso Records/ADA (NEW)
  18. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (-4)
  19. Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari – Columbia/Sony Music (NEW)
  20. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (+1)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle terzo live: Jake furioso, Lauro porge una rosa a Giorgia, giudici in look anni ’90 1

X Factor 2025 pagelle terzo live: Jake furioso, Delia inarrivabile e PierC la segue a ruota
Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 2

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 3

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 5

Nicolò Filuppucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
le pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025 di All Music Italia 7

Pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025: Allerta! i nuovi Linea77, Geolier fa la ballatona, Paola Iezzi madre del popolo della notte
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni 9

Amici 2025: le anticipazioni del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni
Jacopo Ottonello Solamente Mia 10

Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare "Solamente Mia"

Cerca su A.M.I.