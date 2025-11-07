Classifiche FIMI 45: dopo 4 anni Caparezza irrompe primo in classifica negli album e nel fisico

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 44/2025.
Arriva Caparezza dopo anni di pausa ed entra subito al primo posto della classifica con il suo nuovo album (qui la nostra intervista) riuscendo anche a fermare alla #2 l’ingresso del nuovo mixtape di Capo Plaza. Chiude il podio l’irriducibile Olly.
Tra le nuove entrate sorprende il quinto posto del versione del trentennale de La Donna, il sogno e il Grande incubo degli 883. Da segnalare anche il nuovo disco di Carmen Consoli alla #17 e il rientro di Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari in una nuova versione uscita per Lucca Comics.
Entra alla #34 Qualcosa in cui credere. La mia trilogia di Marracash.
Classifica FIMI album: settimana 45/2025
- Orbit Orbit – Caparezza – BMG/Universal (NEW)
- Hustle Mixtape Vol. 2 – Capo Plaza – Plaza Music/Warner Music (NEW)
- Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
- Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal (+1)
- La donna il sogno & il grande incubo (30th Anniversary) – 883 – Warner Music (NEW)
- Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal (-5)
- La cura – 22Simba – Island/Universal (+20)
- Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (=)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
- KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (=)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (+5)
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal (-4)
- Locura – Lazza – Island/Universal (-1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (-1)
- Everybody Scream – Florence + The Machine – EMI/Universal (NEW)
- Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (-7)
- Amuri Luci – Carmen Consoli – Narciso Records/ADA (NEW)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (-4)
- Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari – Columbia/Sony Music (NEW)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (+1)
