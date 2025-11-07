7 Novembre 2025
7 Novembre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 45: Ernia sale al primo posto mentre Sombr mette a segno un altro colpo

Calma piatta per quel che riguarda la classifica indipendenti

Classifica Radio EarOne settimana 45 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Per te, singolo estratto dall’ultimo album di Ernia, sale al primo posto. Segue Achille Lauro in discesa alla #2 mentre rimane stabile in terza posizione Lasciamene un po’ di Tommaso Paradiso.

Da segnalare il successo in Italia di Sombr, artista che da mesi ha non meno di due singoli nella Top 50, e la rinascita di Alessio Bernabei che, dopo anni fuori dalle classifiche, torna con Baraonda e una produzione firmata Room9, e ottiene la spinta di Rtl 102.5 e delle radio Mediaset.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

