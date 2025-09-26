26 Settembre 2025
Classifiche di vendita
Classifiche FIMI 39: Ernia scalza Olly dalla #1 negli album. Debutto in Top 20 per I Nomadi

Olly, in attesa della Extendend version del suo disco, resta primo nei singoli

Classifica FIMI settimana 39 2025 album e singoli più venduti
Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 39/2025.

Ernia, con il suo nuovo disco, riesce a detronizzare Olly dopo settimane in cui nessuna nuova entrata era riuscita nell’impresa. Ricordiamo però che oggi è uscita la versione extended dell’ultimo disco del cantautore.

Debutto al terzo posto per la 333 Mob ma a stupire sono i Nomadi che grazie al grande risultato nel formato fisico riescono ad entrare alla numero #17.

Aurora Boreale dei Ministri entra alla numero #64.

Classifica FIMI album: settimana 39/2025

  1. PER SOLDI E PER AMORE – Ernia – Island/Universal Music (NEW)
  2. Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
  3. OSTIL3 – 333 Mob – 333 Mob Srl/Warner Music (NEW)
  4. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+1)
  5. Dopamina – Sick Luke – Carosello/Sony (-1)
  6. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (=)
  7. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (+1)
  8. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (+1)
  9. Locura – Lazza – Island/Universal (-2)
  10. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (+2)
  11. La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches (+3)
  12. Non so chi ha creato il mondo… (Deluxe) – Alfa – Artist First (-2)
  13. Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (+2)
  14. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-1)
  15. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (-4)
  16. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (+4)
  17. Live al Teatro Dal Verme – Nomadi – Warner Music (NEW)
  18. Persona – Marracash – Island/Universal (+3)
  19. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (=)
  20. Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (-2)

