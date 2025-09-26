Classifiche FIMI 39: Ernia scalza Olly dalla #1 negli album. Debutto in Top 20 per I Nomadi

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 39/2025.
Ernia, con il suo nuovo disco, riesce a detronizzare Olly dopo settimane in cui nessuna nuova entrata era riuscita nell’impresa. Ricordiamo però che oggi è uscita la versione extended dell’ultimo disco del cantautore.
Debutto al terzo posto per la 333 Mob ma a stupire sono i Nomadi che grazie al grande risultato nel formato fisico riescono ad entrare alla numero #17.
Aurora Boreale dei Ministri entra alla numero #64.
Classifica FIMI album: settimana 39/2025
- PER SOLDI E PER AMORE – Ernia – Island/Universal Music (NEW)
- Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
- OSTIL3 – 333 Mob – 333 Mob Srl/Warner Music (NEW)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+1)
- Dopamina – Sick Luke – Carosello/Sony (-1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (=)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (+1)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (+1)
- Locura – Lazza – Island/Universal (-2)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (+2)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches (+3)
- Non so chi ha creato il mondo… (Deluxe) – Alfa – Artist First (-2)
- Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (+2)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-1)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (-4)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (+4)
- Live al Teatro Dal Verme – Nomadi – Warner Music (NEW)
- Persona – Marracash – Island/Universal (+3)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (=)
- Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (-2)
