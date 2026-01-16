16 Gennaio 2026
Classifiche di vendita
16 Gennaio 2026

Classifiche FIMI 3-2026: Guè e Cookin Soul si prendono tutto, Lauro vola “Perdutamente”. Podio per il nuovo singolo di Ultimo

Dopo X Factor buon debutto anche per l'EP di eroCaddeo.

Classifiche di vendita FIMI album, singoli e formato fisico settimana 3 – 2026: Guè e Cookin Soul si prendono tutto. Debutto sul podio per il nuovo singolo di Ultimo, buon esordio per eroCaddeo.

Il terzo venerdì del 2026 segna il ritorno in vetta di un gigante del rap italiano. Le nuove rilevazioni FIMI/NiQ vedono Guè, in collaborazione con il produttore Cookin Soul, prendersi la scena debuttando al primo posto sia nella classifica Album che in quella dei Vinili/CD con il nuovo capitolo della sua saga cult: FASTLIFE 5: Audio Luxury. Ma non è l’unica sorpresa: mentre tra i singoli assistiamo a un cambio della guardia con l’ascesa definitiva di DJO, il panorama pop vede i debutti importanti di Tony Colombo, dell’emergente Erocaddeo e il ritorno di Ultimo.

