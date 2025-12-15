Gué celebra i 20 anni di Fastlife con “Fastlife 5: Audio Luxury”, il nuovo mixtape prodotto interamente da Cookin Soul

Fastlife 5: Audio Luxury di Guè è realtà. Il rapper annuncia ufficialmente l’uscita del quinto capitolo di una delle saghe più iconiche dell’hip hop italiano: il nuovo mixtape sarà disponibile dal 9 gennaio 2026 in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali per Oyster Music / Island Records/Universal Music.

Un progetto che arriva a vent’anni esatti dalla nascita di Fastlife e che, già dal sottotitolo, chiarisce l’intento: Audio Luxury non è un semplice ritorno, ma una celebrazione consapevole di un’estetica, di un linguaggio e di un’idea di rap che Gué ha contribuito a costruire e ridefinire nel tempo.

Fastlife 5: un disco, un producer, una visione

Per questo anniversario Gué ha scelto una formula netta e coerente: tutte le tracce di Fastlife 5 sono prodotte da Cookin Soul. Il producer valenciano, figura di culto della scena internazionale, ha firmato nel corso degli anni collaborazioni con nomi come Nipsey Hussle, Yukmouth e MF Doom, oltre a centinaia di remix diventati riferimento per gli amanti del suono classico e raffinato.

Una scelta che sposta immediatamente il progetto su un piano preciso: Fastlife 5 nasce come un disco compatto, identitario, lontano dalla logica della compilation e più vicino a quella di un’opera unica, curata in ogni dettaglio.

Mix, mastering e immagine: i dettagli che fanno la differenza

A completare il quadro c’è un altro nome che, da solo, è una garanzia: Davide “Bassi Maestro” Bassi, che ha curato mix e mastering del mixtape. Un passaggio che rafforza ulteriormente il legame tra Fastlife e una certa idea di hip hop, fatta di competenza, storia e rispetto per il suono.

Anche l’immagine segue la stessa linea. La copertina di Fastlife 5: Audio Luxury, firmata dal fotografo e collaboratore storico Federico Hurth, ritrae Gué insieme alla figlia Céline. Uno scatto intimo e potente, che racconta in modo silenzioso il passaggio del tempo, la maturità e la continuità tra l’uomo e l’artista.

Oltre alla versione digitale, Fastlife 5 sarà disponibile anche in diversi formati fisici, tutti già in pre-order:

Vinile Autografato

CD Autografato

Vinile Luxury Comic

Musicassetta

Vinile Standard

CD Standard

FASTLIVE: tutta la saga sul palco

Fastlife 5: Audio Luxury sarà anche al centro di FASTLIVE, lo show speciale che porterà per la prima volta dal vivo tutta la saga di Fastlife sul palco del Fabrique di Milano l’1 e 2 febbraio 2026.

Un evento pensato come un viaggio completo: tracce culto, street hit, b-side e rarità, per due serate interamente dedicate all’anima più hip hop del repertorio di Gué. La prima data è già sold out, mentre restano disponibili gli ultimi biglietti per la seconda.

Clicca qui per i biglietti.