Gué celebra 20 anni di “Fastlife” con FASTLIVE – Special Show: un evento unico al Fabrique di Milano

Gué torna sul palco con uno spettacolo che i fan aspettavano da anni: FASTLIVE – Special Show, un concerto unico dedicato ai 20 anni della saga Fastlife.

Un evento che riporta il rapper nella dimensione che più gli appartiene: il club, il sudore, la strada. Tutto succederà il 1° febbraio 2026 al Fabrique di Milano.

Gué porta Fastlife sul palco: 20 anni di una saga cult

Nata nel 2006 insieme a DJ Harsh, la serie di mixtape Fastlife ha cambiato il modo di intendere il rap italiano: da semplice progetto parallelo a manifesto di street rap. Nei volumi convivono b-side, tracce sperimentali, collaborazioni iconiche e brani che hanno definito una generazione.

A vent’anni dal primo capitolo, Gué decide di celebrare Fastlife dove tutto è iniziato: dal vivo, in un club. FASTLIVE – Special Show sarà una serata per cultori, pensata per riportare sul palco le atmosfere crude e dirette dei mixtape, tra pezzi storici, rarità e ospiti a sorpresa.

FASTLIVE – Special Show al Fabrique di Milano

L’appuntamento è fissato per domenica 1° febbraio 2026 al Fabrique di Milano, luogo ideale per un live che punta tutto su energia, volumi alti e rap senza filtri.

