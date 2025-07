Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 28/2025. Per la seconda settimana consecutiva, anche questa volta il primo posto è prerogativa del rapper Tony Boy, stabile alla numero uno con Uforia. Subito dietro, in risalita di nove posizioni (spinto dal suo tour attualmente in corso) c’è Ultimo con il suo disco live Ultimo Live Stadi 2024. Chiude il podio Olly, con il suo ultimo disco Tutta vita.

Tra le altre nuove entrate di questa settimana oltre ad Anno zero di Icy Subzero alla 5 e Status (Remaster 2025) di Marracash alla 19 segnaliamo alla 25 sempre Marra con King del rap (Remastered 2025) per Universal Music; Shablo alla 28 con Manifesto (Island Records); infine Trigno, che risale alla 81 grazie al disco A un passo da me (Warner Music /Warner Music)

Classifica FIMI album: settimana 28/2025

Uforia – Tony Boy – 22 Srl / Warner Music (=) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records / Believe (+ 9) Tutta vita – Olly – Epic / Sony Music (+ 1) Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra – Epic / Sony Music (-2) Anno zero – Icy Subzero – Columbia / Sony Music (NEW) Mediterraneo – Bresh – Epic / Sony Music (- 1) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest / Universal Music (=) Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (+ 1) Locura – Lazza – Island / Universal Music (+4) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic / Sony Music (- 2) Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (- 1) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (+ 2) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (-7) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment LLC. / The Orchard (+ 1) Mi ami mi odi – Elodie – Island / Universal Music (- 3) La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music / Trenches Records Ent / Warner Music (-1) 60 HZ II – DJ Shocca – Epic / Sony Music (- 14) Alaska Baby – Cesare Cremonini – EMI / Universal Music (+ 1) Status (Remaster 2025) – Marracash – Universal Strategic / Universal Music (NEW) È finita la pace – Marracash – Island / Universal Music (-4)

