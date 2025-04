Classifiche FIMI 14: Artie 5ive debutta primo negli album e nel fisico. Nessuno scalza Olly, Giorgia e Sony dai singoli

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 14/2025: Artie 5ive debutta al primo posto con il nuovo album fuori per Warner, La bellavita. Franco126 sul podio. Debutto in Top 10 anche per i Negrita.

Settimana ricca di nuove entrate nella classifica album. In Top 10 ne abbiamo ben quattro di cui tre italiane. Da notare che Lucio Corsi, che tra circa un mese sarà all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia, dopo il debutto sul podio perde 13 posizioni e finisce alla #16. Va considerato che la versione fisica del disco è uscita però solo oggi.

Scopriamo subito la nuova chart degli album che combina streaming e fisico.

Classifica FIMI album: settimana 14/2025

LA BELLAVITA – ARTIE 5IVE – WARNER MUSIC / TRENCHES RECORDS ENT/WARNER MUSIC (NEW) TUTTA VITA – OLLY – EPIC/SONY MUSIC (▼1) FUTURI POSSIBILI – FRANCO126 – BOMBA DISCHI/UNIVERSAL MUSIC (NEW) DIO LO SA – ATTO II – GEOLIER – WARNER MUSIC/WARNER MUSIC (=) RADIO VEGA – ROSE VILLAIN – WARNER MUSIC/WARNER MUSIC (▼3) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – BAD BUNNY – RIMAS ENTERTAINMENT LLC./THE ORCHARD (▼1) ETERNAL SUNSHINE DELUXE: BRIGHTER DAYS AHEAD – ARIANA GRANDE – ISLAND/UNIVERSAL MUSIC (NEW) TROPICO DEL CAPRICORNO – GUÈ – ISLAND/UNIVERSAL MUSIC (▼1) CANZONI PER ANNI SPIETATI – NEGRITA – UNIVERSAL MUSIC/UNIVERSAL MUSIC (NEW) LOCURA – LAZZA – ISLAND/UNIVERSAL MUSIC (▼1) MAYHEM – LADY GAGA – EMI/UNIVERSAL MUSIC (▲4) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – KID YUGI – EMI/UNIVERSAL MUSIC (▼2) È FINITA LA PACE – MARRACASH – ISLAND/UNIVERSAL MUSIC (▼1) FERITE (DELUXE EDITION) – CAPO PLAZA – PLAZA MUSIC / WARNER MUSIC/WARNER MUSIC (▼3) PARSIFAL – L’UOMO DELLE STELLE – ROBY FACCHINETTI & STEFANO D’ORAZIO – NON SOLO ARTE / WARNER MUSIC/WARNER MUSIC (NEW) VOLEVO ESSERE UN DURO – LUCIO CORSI – SUGAR/UNIVERSAL MUSIC (▼13) VERA BADDIE – ANNA – EMI/UNIVERSAL MUSIC (=) HELLO WORLD – PINGUINI TATTICI NUCLEARI – EPIC/SONY MUSIC (=) ICON – TONY EFFE – ISLAND/UNIVERSAL MUSIC (▼3) VITA_FUSA – COMA_COSE – ASIAN FAKE/WARNER MUSIC (▼1)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli