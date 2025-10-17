Classifiche FIMI 42: dopo il vortice il fuoco di Annalisa la porta prima nelle classifiche album e fisico

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 42/2025.
Annalisa debutta al primo posto della classifica album con il suo nuovo progetto, Ma io sono fuoco (qui la nostra recensione). È la quarta donna a riuscirci nel 2025 dopo Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso e Taylor Swift.
Debutto in Top 10 anche per il nuovo disco di Frah Quintale, Amor proprio, e per quello di Ele A, Pixel.
Si ferma alla #34 Veronica Electronica, nuovo progetto di Madonna.
Tra le nuove entrate di settimana scorsa restano nelle prime 15 posizioni Taylor Swift, 22simba e Renato Zero mentre crolla alla #34 Sarah Toscano sostenuta soprattutto dagli appuntamenti instore.
Classifica FIMI album: settimana 42/2025
- MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (NEW)
- Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
- Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=)
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓3)
- Amor Proprio – Frah Quintale – Undamento/Warner Music (NEW)
- Pixel – Ele A – EMI/Universal Music (NEW)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↑1)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (↑1)
- La cura – 22Simba – Island/Universal Music (↓4)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑1)
- L’Orazero – Renato Zero – Tattica/Indipendente Mente-Believe (↓7)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records (↑2)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↓3)
- Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (↓7)
- Locura – Lazza – Island/Universal Music (↓3)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (↓1)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↓4)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑1)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↓3)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (↓2)
