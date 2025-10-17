17 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
17 Ottobre 2025

Classifiche FIMI 42: dopo il vortice il fuoco di Annalisa la porta prima nelle classifiche album e fisico

Debutto in Top 10 anche per Frah Quintale ed Ele A. Olly stabile nei singoli

Classifiche di vendita di All Music Italia
Annalisa e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 42
Condividi su:

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 42/2025.

Annalisa debutta al primo posto della classifica album con il suo nuovo progetto, Ma io sono fuoco (qui la nostra recensione). È la quarta donna a riuscirci nel 2025 dopo Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso e Taylor Swift.

Debutto in Top 10 anche per il nuovo disco di Frah Quintale, Amor proprio, e per quello di Ele A, Pixel.

Si ferma alla #34 Veronica Electronica, nuovo progetto di Madonna.

Tra le nuove entrate di settimana scorsa restano nelle prime 15 posizioni Taylor Swift, 22simba e Renato Zero mentre crolla alla #34 Sarah Toscano sostenuta soprattutto dagli appuntamenti instore.

Classifica FIMI album: settimana 42/2025

  1. MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (NEW)
  2. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
  3. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=)
  4. The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓3)
  5. Amor Proprio – Frah Quintale – Undamento/Warner Music (NEW)
  6. Pixel – Ele A – EMI/Universal Music (NEW)
  7. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↑1)
  8. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (↑1)
  9. La cura – 22Simba – Island/Universal Music (↓4)
  10. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑1)
  11. L’Orazero – Renato Zero – Tattica/Indipendente Mente-Believe (↓7)
  12. La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records (↑2)
  13. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↓3)
  14. Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (↓7)
  15. Locura – Lazza – Island/Universal Music (↓3)
  16. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (↓1)
  17. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↓4)
  18. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑1)
  19. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↓3)
  20. Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (↓2)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 1

X Factor 2025: il meglio dei Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Annalisa Esibizionista testo e significato 3

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 4

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
X Factor 2025 Last Call pagelle: ecco i dodici concorrenti che vanno ai live 5

X Factor 2025 Last Call: PierC una certezza, Copper Jitters sul filo del rasoio, le squadre sono fatte
Angelina Mango Velo sugli occhi singolo 6

Il nuovo singolo di Angelina Mango è "velo sugli occhi", un brano intimo e liberatorio
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-42-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 17 ottobre 2025

Cerca su A.M.I.