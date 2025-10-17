Classifiche FIMI 42: dopo il vortice il fuoco di Annalisa la porta prima nelle classifiche album e fisico

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 42/2025.

Annalisa debutta al primo posto della classifica album con il suo nuovo progetto, Ma io sono fuoco (qui la nostra recensione). È la quarta donna a riuscirci nel 2025 dopo Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso e Taylor Swift.

Debutto in Top 10 anche per il nuovo disco di Frah Quintale, Amor proprio, e per quello di Ele A, Pixel.

Si ferma alla #34 Veronica Electronica, nuovo progetto di Madonna.

Tra le nuove entrate di settimana scorsa restano nelle prime 15 posizioni Taylor Swift, 22simba e Renato Zero mentre crolla alla #34 Sarah Toscano sostenuta soprattutto dagli appuntamenti instore.

Classifica FIMI album: settimana 42/2025

MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (NEW)

Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=) Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=) The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓3) Amor Proprio – Frah Quintale – Undamento/Warner Music (NEW) Pixel – Ele A – EMI/Universal Music (NEW) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↑1) Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (↑1) La cura – 22Simba – Island/Universal Music (↓4) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑1) L’Orazero – Renato Zero – Tattica/Indipendente Mente-Believe (↓7) La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records (↑2) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↓3) Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (↓7) Locura – Lazza – Island/Universal Music (↓3) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (↓1) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↓4) Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑1) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↓3) Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (↓2)

