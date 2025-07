Classifica radio EarOne – settimana 27: Alfa primo, Elodie & Sfera Ebbasta più alta new entry e Male, malissimo, per gli emergenti

Classifica Radio EarOne settimana 27 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Alfa si conferma al primo posto della classifica radio. Confermato anche il resto del podio con Ed Sheeran e i The Kolors. Yakuza di Elodie & Sfera Ebbasta è la più alta nuova entrata della settimana.

Non si può notare come la situazione per gli emergenti, spesso indipendenti, sia sempre più grave visto che le radio, sempre più spesso anche le regionali, non riservano loro spazi preferendo brani di artisti noti degli anni passati.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.