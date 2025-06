Classifica radio EarOne – settimana 26: Alfa riconquista la vetta, mentre Giorgia debutta in Top 10

Classifica Radio EarOne settimana 26 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Dopo una sola settimana di pausa, Alfa conquista nuovamente la vetta più alta della classifica posizionandosi alla #1 con A Me Mi Piace feat. Manu Chao, sorpassando Ed Sheeran e la sua Azizam che si ferma alla #2. Al gradino più basso del podio troviamo i The Kolors con la loro Pronto Come Va.

Continua quindi il periodo d’oro di Alfa dopo il primo posto nelle classifiche FIMI della settimana 23 (album, singoli e formato fisico) e il primo posto in radio della settimana 24.

Crescita notevole per Victoria’S Secret di Rose Villain e Tony Effe che conquistano la #15 balzando di ben 16 posizioni.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.