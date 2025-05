Classifica radio Earone – settimana 20: podio 100% internazionale, Annalisa debutta in Top 10

Classifica Radio EarOne settimana 20 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane

La settimana si apre con un podio completamente internazionale (Doechii, Ed Sheeran, Miley Cyrus), al contrario dello scorso weekend dove Achille Lauro con Amor era riuscito a portarsi in vetta e guidare la classifica. Questa volta, infatti, scende alla #4, guidando però la classifica esclusivamente italiana.

La presenza dei brani di Sanremo 2025, invece, è ormai agli sgoccioli: in questa Top 50 troviamo solo Giorgia con La cura per me alla #34, Gaia con Chiamo io chiami tu alla #42, Bresh e La Tana del Granchio subito alla #43, il nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest Lucio Corsi alla #46 e chiudono i The Kolors con la loro Tu Con Chi Fai L’amore alla #50.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.