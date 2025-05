Eurovision 2025, la prima semifinale: eliminazione shock del Belgio, passano Islanda e San Marino!

Eurovision 2025 prima semifinale. Luci e spettacolo alla St. Jakobshalle di Basilea per la prima semifinale dell’Eurovision 2025, con le 10 nazioni qualificate alla finalissima.Si è appena conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma alla St. Jakobshalle di Basilea (Svizzera), e come tradizione siamo già a raccontare le prime sorprese.

Il Belgio di Red Sebastian, quinto nella classifica generale delle scommesse, non riesce a superare una semifinale sulla carta abbordabile e lascia la competizione per il secondo anno consecutivo. Tornano in finale l’Islanda dopo tre anni e San Marino dopo quattro, con la scommessa di Gabry Ponte che ha pagato e lancia la Repubblica del Titano in finale per la prima volta dal 2021.

Passano senza problemi Svezia, Albania, Paesi Bassi e l’Estonia di Tommy Cash, che rispettano i pronostici e si lanciano per la corsa ai piazzamenti di prestigio nella finale di sabato. La Svezia si conferma assoluta powerhouse del contest centrando la 14° finale consecutiva, mentre la striscia di qualificazioni della Norvegia si allunga a otto grazie a Kyle Alessandro e l’Ucraina mantiene intatto il suo record di unica nazione a non essere mai stata eliminata in semifinale dal suo debutto.

Tra le nazioni eliminate spicca Cipro, che aveva investito moltissimo su Theo Evan e su un brano scritto da due degli autori vincitori dell’edizione passata con The Code di Nemo (i norvegesi Lasse Midtsian Nymann e Linda Dale) andando ad assicurarsi i servizi del creative director spagnolo Sergio Jaén (dal nulla in grado di trascinare Bambie Thug e l’Irlanda al 6° posto dell’edizione 2024). Rimane fuori anche l’Azerbaigian per la terza volta consecutiva, mentre “tornano all’inferno” Slovenia e Croazia che invece arrivavano da due finali di fila.

Vediamo nel dettaglio le dieci nazioni che hanno staccato il biglietto per la finalissima:

🇳🇴 NORVEGIA: Kyle Alessandro, Lighter

🇦🇱 ALBANIA: Shkodra Elektronike, Zjerm

🇸🇪 SVEZIA: KAJ, Bara bada bastu

🇮🇸 ISLANDA: VÆB, Róa

🇳🇱 PAESI BASSI: Claude Kiambe, C’est la vie

🇵🇱 POLONIA: Justyna Steczkowska, Gaja

🇸🇲 SAN MARINO: Gabry Ponte, Tutta l’Italia

🇪🇪 ESTONIA: Tommy Cash, Espresso Macchiato

🇵🇹 PORTOGALLO: NAPA, Deslocado

🇺🇦 UCRAINA: Ziferblat, Bird Of Pray

Abbandonano invece la competizione le seguenti cinque:

🇸🇮 SLOVENIA: Klemen Slakonja, How Much Time Do We Have Left

🇧🇪 BELGIO: Red Sebastian, Strobe Lights

🇦🇿 AZERBAIGIAN: Mamagama, Run With U

🇭🇷 CROAZIA: Marko Bošnjak, Poison Cake

🇨🇾 CIPRO: Theo Evan, Shh

All’interno della competizione, si sono anche esibite tre nazioni (Spagna, Italia e Svizzera) già qualificate di diritto per la finale di sabato 17 maggio. É stata la prima occasione per vedere all’opera Lucio Corsi e Volevo essere un duro sul palco di Basilea: pur fuori concorso, la performance è stata la prima a ottenere un milione di visualizzazioni su Instagram e questo fa ben sperare in vista della serata finale (per quanto l’interpretazione dei dati social vada sempre mediata dalla popolarità di ogni artista nella sua nazione di appartenenza).

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest va in onda giovedì 15 maggio, in diretta su Rai 2, a partire dalle ore 21:00 con al commento Gabriele Corsi e BigMama. Sedici nazioni si sfideranno per conquistare uno degli ultimi dieci posti in finale, mentre Francia, Regno Unito e Germania presenteranno il loro brano fuori concorso in vista dell’atto conclusivo a cui sono già qualificate.

Credits foto: EBU/Sarah Louise Bennett e Alma Bengtsson