Classifica EarOne settimana 9: Harry Styles conquista la vetta, Sanremo entra con rilevazione parziale

Torna come ogni settimana l’appuntamento con la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne. La settimana numero 9 del 2026 vede un nuovo cambio al vertice, con Harry Styles che conquista la vetta con Aperture, mentre i brani di Sanremo 2026 fanno il loro ingresso in classifica con una rilevazione parziale di soli due giorni (da mercoledì a giovedì).

Podio tutto internazionale: non succedeva da settimane

Per la prima volta dopo diverse settimane, il podio della classifica EarOne è completamente internazionale: Harry Styles, Bruno Mars e RAYE occupano le prime tre posizioni, segnando un cambio di rotta rispetto alle ultime rilevazioni che avevano visto protagonisti assoluti gli artisti italiani. Nelle scorse settimane, infatti, la Top 3 era stata dominata da nomi come BLANCO, Geolier e Annalisa, ora tutti fuori dal podio e in calo.

Questa settimana è Harry Styles a conquistare la prima posizione con Aperture, salendo di sei posizioni e scalzando Bruno Mars, che si ferma al secondo posto con I Just Might. Scende invece BLANCO, che dopo aver dominato la scorsa settimana con Anche A Vent’Anni Si Muore si ritrova alla #6, perdendo cinque posizioni. Crolla anche Geolier, che con Canzone D’Amore scivola di dieci posizioni fino alla #19, mentre Annalisa con Esibizionista perde altrettante posizioni e si ferma alla #20.

Grande exploit per Laura Pausini e Achille Lauro, che con 16 Marzo salgono di ben 16 posizioni e si piazzano alla #4. Ottima anche la performance di Taylor Swift, che con Opalite guadagna otto posizioni e si assesta alla #7. Da segnalare il balzo di MEEK, che con Fabulous sale di 14 posizioni fino alla #12, e quello degli U2, che con Song Of The Future compiono un volo di 38 posizioni e si piazzano alla #21.

I brani di Sanremo 2026: prime posizioni con rilevazione parziale

Come anticipato, i brani di Sanremo 2026 sono partiti mercoledì e la rilevazione di questa settimana arriva fino a giovedì, quindi con soli due giorni di airplay effettivo. Nonostante questo, alcuni artisti riescono già a entrare in Top 50. La migliore new entry è Ditonellapiaga con Che Fastidio!, che debutta direttamente alla #37. Seguono Tommaso Paradiso con I Romantici alla #40, Fedez e Marco Masini con Male Necessario alla #43, Fulminacci con Stupida Sfortuna alla #44 e J-AX con Italia Starter Pack alla #50.

Considerando che la prossima settimana la rilevazione sarà completa (sette giorni di airplay), ci si aspetta un forte rimescolamento della classifica con i brani del Festival pronti a scalare posizioni in modo significativo.

Indipendenti: RAYE mantiene il comando

Tra gli indipendenti, invece, è RAYE a mantenere il controllo con il suo singolo Where Is My Husband!, che sale di una posizione nella classifica generale (#3). Seguono due pesi massimi della musica italiana come Ultimo con Acquario (#9) e Tiziano Ferro con Sono Un Grande (#14). Una dimostrazione di come i percorsi indipendenti possano generare un enorme impatto sulle radio.

Per consultare tutte le classifiche dettagliate, è possibile visitare il sito ufficiale di EarOne.