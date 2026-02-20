Classifica EarOne settimana 8 (2026): Blanco torna al primo posto, ma RAYE domina tra gli indipendenti

Torna come ogni settimana l’appuntamento con la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne. La settimana numero 8 del 2026 vede un nuovo re in vetta alla classifica generale, mentre la Top 3 degli indipendenti si conferma terreno di conquista per grandi nomi.

Questa settimana è Blanco a conquistare la prima posizione con Anche a vent’anni si muore, scalzando tutti gli altri con un balzo di due posizioni. Scendono invece Geolier e Annalisa, rispettivamente alla #9 e #10, dopo aver dominato le scorse settimane. Da segnalare il grande balzo di Sabrina Carpenter che con When Did You Get Hot? sale di ben 18 posizioni e si assesta alla #19.

Tra gli indipendenti, invece, è RAYE a mantenere il controllo con il suo singolo WHERE IS MY HUSBAND!, seguita da due pesi massimi della musica italiana come Ultimo e Tiziano Ferro. Una dimostrazione di come i percorsi indipendenti possano generare un enorme impatto sulle radio.

Per consultare tutte le classifiche dettagliate, è possibile visitare il sito ufficiale di EarOne.