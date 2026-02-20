20 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:
20 Febbraio 2026

Classifica EarOne settimana 8 (2026): Blanco torna al primo posto, ma RAYE domina tra gli indipendenti

Nella settimana 8 del 2026, l'airplay radiofonico premia Blanco. Ecco le classifiche complete.

Radio Charts di All Music Italia
La classifica EarOne della settimana 8 del 2026 con Blanco e RAYE
Condividi su:

Torna come ogni settimana l’appuntamento con la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne. La settimana numero 8 del 2026 vede un nuovo re in vetta alla classifica generale, mentre la Top 3 degli indipendenti si conferma terreno di conquista per grandi nomi.

Questa settimana è Blanco a conquistare la prima posizione con Anche a vent’anni si muore, scalzando tutti gli altri con un balzo di due posizioni. Scendono invece Geolier e Annalisa, rispettivamente alla #9 e #10, dopo aver dominato le scorse settimane. Da segnalare il grande balzo di Sabrina Carpenter che con When Did You Get Hot? sale di ben 18 posizioni e si assesta alla #19.

Tra gli indipendenti, invece, è RAYE a mantenere il controllo con il suo singolo WHERE IS MY HUSBAND!, seguita da due pesi massimi della musica italiana come Ultimo e Tiziano Ferro. Una dimostrazione di come i percorsi indipendenti possano generare un enorme impatto sulle radio.

Per consultare tutte le classifiche dettagliate, è possibile visitare il sito ufficiale di EarOne.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Taratata live: voti ai duetti e alle cover della seconda puntata 1

Taratata, le pagelle della seconda puntata: duetti e cover, voto per voto
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 2

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Lucio Presta e Maria De Filippi 3

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 5

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
6

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 7

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
Rita Pavone critica il Festival di Sanremo 8

Rita Pavone contro Sanremo: "Nessuno ricorda le canzoni recenti". Ma è davvero così?
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Arisa al Festival di Sanremo 2026 10

Arisa a Sanremo 2026 con “Magica favola”: testo e significato

Cerca su A.M.I.