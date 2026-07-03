Nuovo appuntamento con la classifica EarOne settimana 27 del 2026, i brani più trasmessi dalle radio italiane. In vetta alla Top 50 sale Flamenco Paranoia di Samurai Jay, che con un balzo di dodici posizioni conquista il primo posto dell’airplay. Un successo che si somma a quello di Ossessione, brano diverso con cui l’artista domina da settimane la Top Of The Music FIMI Singoli.

La new entry più alta della settimana è Antidroga di Emma e Fabri Fibra, che debutta in rotazione al sedicesimo posto. I dati si riferiscono alle rilevazioni da venerdì 26 giugno a giovedì 2 luglio 2026.

Classifica EarOne Top 50 settimana 27 2026

In vetta Samurai Jay con Flamenco Paranoia, che scavalca i Pinguini Tattici Nucleari, stabili al secondo posto in heavy rotation. Sul podio sale Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors. La new entry più alta è Antidroga di Emma e Fabri Fibra, al sedicesimo posto.

# Titolo Artista Variazione 1 Flamenco Paranoia Samurai Jay ▲ 12 2 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari = 3 Partenope Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▲ 2 4 Dracula Tame Impala ▲ 3 5 Talk To You ANOTR, 54 Ultra ▲ 4 6 Bossa Nostra Gaia ▲ 4 7 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ▼ 4 8 Summer Funk Francesco Gabbani = 9 Tu Cosa Fai Questa Sera Noemi ▲ 2 10 Canto d’amore Angelina Mango, Marco Mengoni ▲ 5 11 Cabana Irama ▼ 10 12 Buona Domenica Sayf ▲ 2 13 Buon Vento Jovanotti, Alfa ▼ 9 14 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▲ 9 15 Agitare Coca Cola Tommaso Paradiso ▼ 9 16 Antidroga Emma, Fabri Fibra NEW 17 DNA Gabry Ponte, Jovanotti NEW 18 White Girl Wasted ANNA ▼ 6 19 Hippy Ya Yo (Però Anche No) J-Ax ▼ 3 20 Maledetto Me Fulminacci = 21 Material Lover Sienna Spiro ▼ 4 22 Drop Dead Olivia Rodrigo ▼ 3 23 Comuni Immortali Achille Lauro ▲ 2 24 Magnetic The Bausa = 25 Businessman Ditonellapiaga ▼ 4 26 Runway Lady Gaga, Doechii ▼ 4 27 Tucamacarena Baby K ▲ 2 28 Cattive Abitudini MACE, Salmo, Colapesce ▼ 2 29 Dance No More Harry Styles ▲ 4 30 Potential SOMBR ▼ 12 31 On My Soul Bruno Mars = 32 M’ama Non M’ama Madame = 33 L’ultima Canzone Juli, Biagio Antonacci NEW 34 Al Mio Paese Serena Brancale, Levante, Delia ▼ 6 35 Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini ▼ 1 36 La Testa Gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼ 6 37 Canzone Estiva Annalisa ▼ 10 38 Fever Dream Alex Warren = 39 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean ▲ 3 40 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ▲ 1 41 Girl Next Door mgk, Wiz Khalifa ▲ 10 42 Hit Parade Gianni Morandi, Alessandra Amoroso ▼ 3 43 Rolling Stones The Kolors ▼ 6 44 Lunedì Nero Mr.Rain ▲ 4 45 Poesia Sal Da Vinci ▼ 2 46 Movin’ To The Sun HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté ▲ 11 47 Romantica Ultimo ▼ 11 48 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran ▼ 8 49 American Girls Harry Styles ▼ 14 50 Le Ragazze CLARA, sangiovanni ▼ 5

Fuori dal podio si muovono in salita Movin’ To The Sun di HUGEL, Imael Angel e Ultra Naté (undici posizioni) e Girl Next Door di mgk e Wiz Khalifa (dieci). In caduta netta Cabana di Irama, che dopo la vetta della settimana scorsa perde dieci posizioni.

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 27 2026

Tra le radio indipendenti resta stabile in vetta Talk To You di ANOTR e 54 Ultra. Alle sue spalle tiene Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, mentre debutta al terzo posto DNA di Gabry Ponte e Jovanotti.

# Titolo Artista Variazione 1 Talk To You ANOTR, 54 Ultra = 2 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni = 3 DNA Gabry Ponte, Jovanotti NEW 4 M’ama Non M’ama Madame ▼ 1 5 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ▲ 1 6 Movin’ To The Sun HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté ▲ 5 7 Romantica Ultimo ▼ 3 8 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran ▼ 3 9 The Wave Jungle ▼ 2 10 Una Possibilità Malika Ayane ▼ 1