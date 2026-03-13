Classifica EarOne radio settimana 11: Ditonellapiaga resta in vetta, salgono Sayf e Sal Da Vinci

Nuovo cambio ai vertici della classifica EarOne radio settimana 11 del 2026 dei brani più trasmessi dalle radio italiane.
Ogni settimana la classifica EarOne misura i brani più programmati dalle radio italiane e fotografa i cambiamenti dell’airplay nazionale.
In vetta resta Ditonellapiaga con Che Fastidio!, stabile al primo posto dopo il grande balzo registrato la scorsa settimana.
Alle sue spalle cresce Sayf con Tu Mi Piaci Tanto, che guadagna tre posizioni e sale fino alla numero 2, mentre completa il podio Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, in aumento di cinque posti.
Sanremo continua quindi a pesare parecchio sugli equilibri radiofonici di queste settimane, ma non mancano nemmeno i movimenti internazionali e le nuove entrate.
Sanremo continua a dominare la classifica radio
Anche nella settimana 11 del 2026 i brani lanciati al Festival di Sanremo 2026 restano protagonisti nelle playlist delle radio italiane.
Oltre al primo posto di Ditonellapiaga, troviamo infatti diversi artisti sanremesi nella parte alta della classifica. Tra questi Tommaso Paradiso alla #5 con I Romantici, Fulminacci alla #8 con Stupida Sfortuna e Malika Ayane con Animali Notturni, stabile nella Top 20.
Continua inoltre la crescita di Samurai Jay, che con Ossessione guadagna nove posizioni e raggiunge la quarta posizione.
I movimenti più importanti della settimana
Tra i balzi più rilevanti della settimana spicca SOMBR, che con Homewrecker guadagna dieci posizioni entrando nella Top 10.
Crescono anche Elettra Lamborghini con Voilà (+10) e Mr.Rain con Casa In Fiamme, che compie uno dei salti più importanti della settimana con tredici posizioni guadagnate.
Restano presenti nelle radio anche diversi artisti internazionali come Taylor Swift con Opalite, Harry Styles con Aperture e RAYE con Where Is My Husband!.
Le nuove entrate
Tra le novità della settimana si segnalano due nuove entrate nella Top 50.
Debutta infatti Bob Sinclar insieme a Kiesza con I Can’t Wait, mentre entra per la prima volta in classifica anche Alex Warren con Fever Dream.
Tra le nuove entrate italiane si segnalano inoltre Truman e Birthh con Trumand, mentre debutta anche Le Vibrazioni con la nuova versione di Noi Due Nel Mondo E Nell’Anima.
Classifica EarOne radio settimana 11
Di seguito la classifica EarOne radio completa della settimana 11 con i brani più trasmessi dalle radio italiane.
- Ditonellapiaga – Che Fastidio! (BMG) (=)
- Sayf – Tu Mi Piaci Tanto (Warner) (+3)
- Sal Da Vinci – Per Sempre Sì (Warner) (+5)
- Samurai Jay – Ossessione (Island) (+9)
- Tommaso Paradiso – I Romantici (Sony) (-1)
- SOMBR – Homewrecker (Warner) (+10)
- Bruno Mars – I Just Might (Warner) (-5)
- Fulminacci – Stupida Sfortuna (Maciste Dischi, Warner) (-1)
- MEEK – Fabulous (BMG) (-3)
- J-AX – Italia Starter Pack (Sony) (+1)
- Taylor Swift – Opalite (Island) (-2)
- Fedez, Marco Masini – Male Necessario (Warner) (-9)
- Harry Styles – Aperture (Sony) (-1)
- RAYE – Where Is My Husband! (Human Re Sources) (-4)
- Ernia – Berlino (Island) (=)
- Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) (EMI) (+3)
- Nico Santos – All Time High (X-Energy, Energy Production) (+1)
- SIENNA SPIRO – Die On This Hill (EMI) (-1)
- BLANCO – Anche A Vent’Anni Si Muore (EMI) (-5)
- Malika Ayane – Animali Notturni (Carosello Records, Believe) (=)
- Djo – End Of Beginning (AWAL, Artist First) (+5)
- Maria Antonietta, Colombre – La Felicità E Basta (Sony) (+7)
- U2 – Song Of The Future (EMI) (-1)
- Levante – Sei Tu (Warner) (-1)
- Myles Smith, Niall Horan – Drive Safe (Sony, EMI) (+5)
- KAMRAD – Hug Yourself (X-Energy, Energy Production) (+7)
- Bresh – Introvabile (Sony) (+4)
- Elettra Lamborghini – Voilà (EMI) (+10)
- LDA, Aka 7even – Poesie Clandestine (Sony) (-1)
- Serena Brancale – Qui Con Me (Warner) (-6)
- Ultimo – Acquario (Ultimo Records) (-10)
- Achille Lauro – Perdutamente (Warner) (+5)
- Geolier – Canzone D’Amore (Warner) (-8)
- SOLEROY – Call It (X-Energy, Energy Production) (-7)
- Tredici Pietro – Uomo Che Cade (Sony) (+4)
- Tiziano Ferro – Sono Un Grande (Sugar Music) (+5)
- Laura Pausini, Achille Lauro – 16 Marzo (Warner) (-5)
- Bambole Di Pezza – Resta Con Me (EMI) (+7)
- Raf – Ora E Per Sempre (Warner) (+3)
- Bob Sinclar, Kiesza – I Can’t Wait (Time) (NEW)
- Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Ronaldo Andrade – So Solo Che La Vita (Island) (-7)
- Arisa – Magica Favola (Warner) (-2)
- Giorgia – Corpi Celesti (Sony) (+4)
- Nayt – Prima Che (Sony) (+2)
- Benson Boone – Man In Me (Warner) (-10)
- Alex Warren – Fever Dream (Warner) (NEW)
- Luchè – Labirinto (Warner) (-3)
- Gordo, Reinier Zonneveld – Loco Loco (Warner) (+6)
- Mr.Rain – Casa In Fiamme (Warner) (+13)
- Sabrina Carpenter – When Did You Get Hot? (Island) (-7)
Classifica EarOne indipendenti settimana 11
Tra gli indipendenti resta stabile al primo posto RAYE con Where Is My Husband!, in classifica da 24 settimane.
Alle sue spalle si conferma Nico Santos con All Time High, mentre completa il podio Malika Ayane con Animali Notturni, brano presentato al Festival di Sanremo 2026.
- RAYE – Where Is My Husband! (Human Re Sources)
- Nico Santos – All Time High (X-Energy, Energy Production)
- Malika Ayane – Animali Notturni (Carosello Records)