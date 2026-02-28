28 Febbraio 2026
Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 9/2026: effetto Sanremo, ma la vetta non cambia

Sanremo invade la classifica: picchi altissimi nella Stock, vetta immobile nella Flow

La settimana 09/2026 è un’anomalia statistica prima ancora che musicale. L’uscita delle canzoni di Sanremo a metà settimana concentra in due giorni un volume di ascolti altissimo, sufficiente a ridisegnare gli equilibri e a riempire la classifica di nuove presenze. L’effetto è immediato e visibile: la graduatoria si compatta, si affolla, si muove tutta insieme.

Il FLOW fotografa una pressione collettiva più che una gerarchia definita. I brani del Festival entrano in massa e si posizionano in alto, ma la vetta resta nelle mani di chi aveva già costruito continuità su sette giorni pieni. Non c’è un dominatore assoluto tra le novità: c’è piuttosto un ascolto diffuso, esplorativo, ancora in fase di selezione.

Lo STOCK amplifica il fenomeno: la media calcolata su un arco temporale breve ma intensissimo produce una classifica quasi interamente nuova. È qui che il paradosso diventa evidente: picco concentrato contro inerzia accumulata. La vera misura della forza arriverà solo con la prossima settimana, quando l’effetto Festival si distribuirà su un ciclo completo.

