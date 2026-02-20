Classifiche FIMI settimana 8 (2026): dominio rap con Kid Yugi, Geolier e Pyrex che conquista la vetta dei singoli

La settimana 8 del 2026 racconta una storia di continuità e sorprese nelle classifiche FIMI. Questa settimana, i nomi che dominano sono quelli che hanno segnato gli ultimi mesi della musica italiana, ma con qualche scossone inaspettato che rimescola le carte. Kid Yugi e Geolier continuano a presidiare le posizioni alte, ma l’arrivo di nuove uscite urban, tra cui Pyrex, Capo Plaza e Nabi, dimostra che il mercato è tutt’altro che statico.

Quello che emerge con chiarezza è la tenuta del rap italiano, che occupa gran parte delle prime posizioni sia negli album che nei singoli. Ma c’è anche spazio per sorprese internazionali: Bad Bunny continua a macinare numeri impressionanti, mentre il fisico premia progetti storici come i Pink Floyd e nuove uscite strategiche come Charli XCX.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Classifica FIMI Album – settimana 8/2026

Kid Yugi mantiene la prima posizione con Anche gli eroi muoiono, confermando la tenuta di un progetto che continua a macinare ascolti. Subito dietro, Geolier con Tutto è possibile resta saldo al secondo posto.

Le novità della settimana sono due: Pyrex debutta al quarto posto con King of Dark, un ingresso forte che conferma l’attesa attorno al progetto. Subito dopo, al quinto posto, arriva Capo Plaza con 4U EP, che entra direttamente nella Top 5. Entrambi i progetti dimostrano che il rap italiano continua a essere il motore trainante del mercato discografico.

Da segnalare il crollo di Laura Pausini con Io Canto 2, che dalla terza posizione scende alla ventesima. Al contrario, Sfera Ebbasta con Rockstar risale dalla 33esima alla 18esima posizione, segno che il suo catalogo nell’anno del decennale continua a generare interesse.