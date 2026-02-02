“4U EP” di Capo Plaza esce il 13 febbraio: anticipato da “Resta ancora un po’” arriva un capitolo più personale

Capo Plaza apre il 2026 con un annuncio che, per tempistiche e mossa “di calendario”, dice già parecchio. Venerdì 13 febbraio arriverà 4U EP, nuovo progetto discografico già disponibile in presave e preorder anche nei formati fisici.

A fare da apripista c’è Resta ancora un po’, singolo uscito il 23 gennaio, che ha iniziato a spostare l’attenzione su un Plaza più personale, meno “solo banger” e più centrato su un racconto emotivo che, negli ultimi mesi, torna spesso nella sua scrittura.

Capo Plaza annuncia 4U EP : data e preorder

L’EP uscirà venerdì 13 febbraio 2026 e sarà disponibile anche in preorder fisico. Un dettaglio che oggi non è più scontato, soprattutto per un artista urban: quando si insiste sul formato fisico è perché si vuole dare al progetto un peso “da uscita vera”, non solo da drop digitale.

Il periodo, inoltre, arriva dopo una fase molto prolifica per Plaza, che negli ultimi anni ha alternato uscite più dirette ad altre più riflessive, mantenendo un’identità riconoscibile ma lasciandosi margini per cambiare pelle quando serve.

4U EP viene descritto come un progetto che si muove su un registro più introspettivo. Una direzione che arriva dopo Hustle Mixtape Vol.2 (certificato disco d’oro), dove Capo Plaza aveva rimesso al centro un ritorno alle origini più crude e trap.

Qui, invece, l’idea è quella di un passo ulteriore in un percorso già aperto: lavorare sugli spigoli, guardare a ciò che si è costruito, raccontare sentimenti, emozioni, maturità e rivincite personali. Tradotto: meno corazza, più dettagli.

Il singolo che ha anticipato l’EP, Resta ancora un po’, è prodotto da AVA e MARRAMVSIC.

Un EP “invernale” e un regalo per chi ha bisogno di riconoscersi

Nel racconto ufficiale, 4U EP viene presentato come un progetto dalle atmosfere invernali, quasi un regalo per chi nei primi mesi dell’anno ha bisogno di sentire espresse determinate emozioni e di condividere i propri sentimenti con chi ha accanto.

È una dichiarazione d’intenti chiara: questo non dovrebbe essere un EP pensato solo per il “mood palestra” o per la corsa alle playlist, ma un progetto con un centro emotivo riconoscibile, che prova a parlare anche a chi Plaza lo segue quando abbassa il volume della posa e alza quello della scrittura.