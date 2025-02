Certificazioni FIMI 7: certificati gli album di Cremonini, Sfera e thasup con Mara Sattei. Ancora nessun singolo a quasi due mesi dalle nuove soglie

Certificazioni FIMI settimana 7 2025.

Settima settimana del 2025 e per la settimana volta consecutiva dopo l’introduzione delle nuove soglie di certificazioni nessun brano ha ottenuto una disco d’oro o di platino. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se saranno i brani di Sanremo 2025 i primi a farcela.

La scorsa settimana tra l’altro è saltato l’appuntamento con le certificazioni FIMI sul nostro sito. Le riportiamo a seguire: disco di platino per l’album Sweetener di Ariana Grande e disco d’oro, a tempo record, per DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS di Bad Bunny.

Passiamo quindi alle nuove cetificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 7 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ha ottenuto nuove certificazioni in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Ten dei Pearl Jam. Disco d’oro per Intimo di Nicky Jam.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 7 a singoli e album italiani.