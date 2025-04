Marina Rei: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Marina Rei, pseudonimo di Marina Restuccia, è una cantautrice, batterista e percussionista nata a Roma il 5 giugno 1969. In questa scheda approfondiamo la biografia di Marina Rei, la sua discografia, le canzoni più famose, le sue collaborazioni e l’attività della cantautrice anche in veste di autrice per altri artisti.

Chi è Marina Rei? biografia

Figlia del batterista Enzo Restuccia e della violista Anna Giordano, Marina Rei cresce in un ambiente musicale fortemente influenzato dal jazz, dalla musica classica e dal soul.

Esordisce nel mondo della musica dance con lo pseudonimo Jamie Dee, raggiungendo notorietà anche internazionale. Il vero cambio di passo arriva nel 1995 con il singolo Sola, primo brano firmato come Marina Rei.

Nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo con Al di là di questi anni, classificandosi terza tra le Nuove Proposte e vincendo il Premio della Critica. Da lì in avanti, pubblica numerosi dischi di successo, tra cui Donna, Anime belle e L’incantevole abitudine.

Tra i suoi brani più noti troviamo Primavera (cover di una celebre hit internazionalle), Un inverno da baciare e I miei complimenti. Negli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti e ha collaborato con artisti come Carmen Consoli, Max Gazzè, Riccardo e Daniele Sinigallia.

Nel 2025 pubblica il suo nuovo album Niente Amore, prodotto da Riccardo Sinigallia. Marina Rei è anche scrittrice: nel 2022 ha pubblicato il romanzo Un giorno nuovo.

Nome d’arte

Il nome d’arte Marina Rei viene adottato nel 1995 per segnare una nuova fase artistica rispetto alla precedente carriera dance vissuta sotto lo pseudonimo Jamie Dee. “Rei” è una rivisitazione del proprio cognome anagrafico, Restuccia.

Marina Rei discografia

1995 – Marina Rei

1997 – Donna

1998 – Anime belle

2000 – Inaspettatamente

2002 – L’incantevole abitudine

2005 – Colpisci

2007 – Al di là di questi anni (raccolta)

2008 – Primavera (raccolta)

2009 – Musa

2012 – La conseguenza naturale dell’errore

2014 – Pareidolia

2020 – Per essere felici

2023 – Donna che parla in fretta (live)

2025 – Niente Amore

Partecipazioni a Sanremo

1996 – Al di là di questi anni (Nuove Proposte – 3º posto, Premio della Critica)

1997 – Dentro me (Big – 13º posto)

1999 – Un inverno da baciare (7º posto)

2005 – Fammi entrare (Non finalista)

Autrice per altri artisti

Syria – Maledetto il giorno (2000)

Paola Turci – Il cielo sopra di noi (2010)

Giorgia – Passerà l’estate (2011)

Collaborazioni

Nel corso della sua carriera, Marina Rei ha preso parte a diversi duetti e collaborazioni in brani di altri artisti. Tra le più significative troviamo:

Carmen Consoli – Un momento di felicità (2022)

Marina Rei canzoni famose

Al di là di questi anni

Primavera

Un inverno da baciare

I miei complimenti

L’allucinazione

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it