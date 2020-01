Marina Rei svela il segreto della felicità nel singolo “Per essere felici”

Dopo un’estate 2019 live, Marina Rei torna con un nuovo singolo, dal titolo Per essere felici. Il brano è disponibile negli store digitali dal 14 gennaio 2020, mentre è in rotazione radiofonica dal 17 gennaio.

Per essere felici rappresenta la prima anticipazione del nuovo lavoro discografico della cantante romana, che quest’anno celebra i 25 anni dall’album omonimo Marina Rei. L’uscita del disco è attesa per la prossima primavera.

Nel frattempo, Marina Rei propone un brano che corrisponde alle scelte artistiche compiute negli ultimi anni e, al tempo stesso, rivela il senso artistico della sua prossima produzione.

Per essere felici è un pezzo con cui l’artista afferma la propria determinazione e rivendica l’importanza delle scelte fatte. Il tema è ben delineato nelle parole scelte dalla stessa Rei per descrivere la canzone:

“L’importanza di riconoscersi nel proprio sguardo. Un’analisi personale sulle scelte fatte crea il presupposto per il raggiungimento di una conquista più grande: la felicità di essere se stessi”.

Per essere felici vede Marina Rei impegnata non solo nel ruolo di cantante (voce solista e cori), ma anche in quello di strumentista: l’artista suona la chitarra acustica e la batteria. Il brano è prodotto dalla stessa Marina Rei e da Matteo Scannicchio (rhodes, organo, synth, piano, programmazione), mentre mixaggio e masterizzazione sono di Daniele Sinigallia.

Marina Rei, il testo di Per essere felici

Qui di seguito potete leggere il testo di Per essere felici

Ammetterai non è stato facile parlarti con sincerità

Hai fatto scelte difficili

Credimi

La senti ancora nelle tue gambe

Tutta la fatica

Ma ti è servita a capire il mondo

E a respirare

La facoltà

Di essere te stessa

Lontana da chi ti vedeva diversa

La facoltà

Di perderti

È’ l’unica via per ritrovarti

Non è mai stato facile credersi

A volte servono anni

Per sciogliersi

Per buttarsi indietro tutto e dirsi

Io sono ancora qui

Servirebbe

Quella facoltà di essere se stessi

Lontani da chi ci vorrebbe diversi

La facoltà di scegliersi

È’ l’unica via per amarsi

Non servono le conferme Non serve più apparire

Non serve quel che dici Non serve quasi niente

Per essere felici