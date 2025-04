Davide Shorty: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Davide Shorty, all’anagrafe Davide Sciortino, è un cantautore, rapper e producer nato a Palermo il 27 giugno 1989. In questa scheda approfondiamo la sua biografia, la discografia, le collaborazioni, le canzoni più famose e l’attività come autore per altri artisti.

Chi è Davide Shorty? La biografia

Davide Shorty nasce musicalmente nella scena hip hop siciliana con il gruppo Combomastas. Dopo il trasferimento a Londra nel 2009, fonda la band Retrospective for Love, attiva nella scena underground del Regno Unito.

Nel 2015 si fa conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor (3º posto) e firma per Macro Beats, pubblicando l’album Straniero, con collaborazioni come Daniele Silvestri e Tormento. Seguono i fortunati progetti con i Funk Shui Project, tra cui Terapia di gruppo e La soluzione, che lo portano in tour in tutta Italia.

Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Regina, classificandosi secondo e vincendo tre premi tra cui il Lunezia. Dopo il festival pubblica l’album Fusion..

Negli anni seguenti collabora con Elio, Roy Paci e nuovamente con Silvestri, si esibisce al Jova Beach Tour ed è invitato a suonare per Madonna. Tra il 2023 e il 2024 gira con il live solo “Fuori Fuoco” e pubblica diversi singoli in attesa del nuovo album Nuova Forma, in uscita a febbraio 2025.

Nome d’arte

Il nome Davide Shorty deriva da un soprannome nato nella scena musicale siciliana. “Shorty” è un richiamo alle sue origini hip hop e all’approccio intimo e diretto che caratterizza la sua musica.

Davide Shorty discografia

2015 – Davide Shorty (EP)

2017 – Straniero

2018 – Terapia di gruppo (con Funk Shui Project)

2019 – La soluzione (con Funk Shui Project)

2021 – Fusion a metà (EP)

2021 – Fusion.

2025 – Nuova Forma

Partecipazioni a Sanremo

2021 – Regina (Nuove Proposte – 2º posto, Premio della Sala Stampa, Premio Jannacci, Premio Lunezia)

Collaborazioni

DJ Myke feat. Claver Gold e Davide Shorty – Avvoltoi (2010)

Cranio Randagio feat. Davide Shorty – Love & Feelings (2016)

DJ Argento feat. Blo/B, Davide Shorty & Lord Madness – Oltre (2017)

Godblesscomputers feat. Davide Shorty – How About U (2017)

Claver Gold feat. Davide Shorty – Notte di vino (2017)

Johnny Marsiglia feat. Davide Shorty – Clessidra (2018)

Alien Army feat. Davide Shorty e Inoki Ness – Tempo (2018)

Shakalab feat. Davide Shorty – A prima vista (2018)

Daniele Silvestri feat. Davide Shorty – Tempi modesti (2019)

Claver Gold e Murubutu feat. Davide Shorty – Antiferno (2020)

Egreen feat. Davide Shorty – Il mare (2022)

Davide Shorty canzoni famose

Regina

Battiti in parole

Blues di mezzogiorno

Bla bla bla feat. Daniele Silvestri

feat. Daniele Silvestri Cervello in fuga

