Dall’incendio della sua casa studio prende vita “Nuova forma”, l’album di Davide Shorty

Davide Shorty torna con un nuovo album, Nuova Forma, e annuncia anche le prime date live.

Davide Shorty è pronto a rilasciare nuova musica. Esce venerdì 28 febbraio con distribuzione ADA Music Italy/Warner in formato fisico e digitale, Nuova forma, un disco che mescola hip hop, soul, jazz e cantautorato, dando vita a un viaggio musicale intenso e personale. Al suo interno diverse collaborazioni speciali.

Un disco nato dalle ceneri: il significato di “Nuova Forma”

Nuova Forma nasce da un periodo complesso per Davide Shorty, che nel 2023 ha perso la propria casa e studio a causa di un incendio. Questa tragedia si è trasformata in ispirazione, dando vita a un’opera che parla di rinnovamento, resistenza e bellezza nell’avversità.

Prodotto interamente da Davide stesso, l’album è un mosaico sonoro che affronta tematiche come l’amore, la mascolinità tossica, la depressione e la politica, con brani che si nutrono della sua esperienza personale.

“Mi è sempre piaciuto il concetto che «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Questo disco è nato in maniera diversa, è stato un puzzle ed è figlio delle limitazioni. Ma le limitazioni ti spogliano e ti mettono a confronto con te stesso. Ho trovato delle risorse dentro di me che non sapevo di avere: ho trovato la mia nuova forma” – Davide Shorty

davide shorty, le Collaborazioni d’eccezione del nuovo disco

Frutto di jam session spontanee, di amicizie e della passione per la musica, l’album vanta la partecipazione di alcuni grandi nomi della scena musicale italiana:

Daniele Silvestri

Serena Brancale

Ainé

Casadilego

Giò Sada

Ogni traccia racconta un frammento di vita, dal dolore di una separazione fino alla riflessione sul sistema politico e sulla ricerca di sé in un mondo sempre più disconnesso. Con questo nuovo album, Davide Shorty si conferma un artista in continua evoluzione, capace di trasformare le difficoltà in musica e di raccontare con sincerità le sfide della vita.

Questa la tracklist:

Nuova forma Essere uomo Finestra Demone Lacrime di felicità (feat. Casadilego) Sabato (feat. Ainé & Serena Brancale) Bla bla bla (feat. Daniele Silvestri) Fuorigioco Fabbricante di ricordi Sei cuori (feat. Giò Sada)

Questo album di DAVIDE SHORTY , in CD e vinile, è disponibile su laFeltrinelli. Acquistalo qui

(Questo link è affiliato: potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto, senza costi aggiuntivi per te.) (Questo link è affiliato: potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto, senza costi aggiuntivi per te.)



Davide Shorty in tour: le date dei concerti

Ad accompagnare l’uscita dell’album, Davide Shorty ha annunciato anche le prime date del tour, che lo porterà in giro per l’Italia per presentare “Nuova Forma” dal vivo:

03 aprile – Roma – Alcazar

– Roma – Alcazar 11 aprile – Torino – CPG

– Torino – CPG 02 maggio – Bologna – Locomotiv Club

– Bologna – Locomotiv Club 21 maggio – Milano – Blue Note

I biglietti sono già disponibili qui.