Coma_Cose: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Coma_Cose è un duo musicale italiano nato nel 2016 e composto da California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama (Fausto Zanardelli), coppia anche nella vita. In questa scheda approfondiamo la biografia dei Coma_Cose, la loro discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni più importanti e le partecipazioni al Festival di Sanremo.

Chi sono i Coma_Cose? La biografia

La biografia dei Coma_Cose parte da Milano nel 2016. Lei ex DJ, lui cantautore: si incontrano nel 2014 e qualche anno dopo formano il duo. Dopo i primi brani pubblicati online, nel 2017 firmano con l’etichetta Asian Fake con cui pubblicano l’EP Inverno Ticinese. L’anno successivo iniziano a farsi notare da pubblico e critica, fino al debutto nel 2019 con il disco Hype Aura, che li porta in tour e in apertura ai Phoenix a Parigi e allo Sziget Festival.

Seguono successi radiofonici come Post Concerto (oro) e Mancarsi (platino), collaborazioni con Subsonica e Francesca Michielin e un secondo EP Due. Nel 2021 partecipano a Sanremo con Fiamme negli occhi, che ottiene un doppio platino e precede l’uscita del secondo album Nostralgia.

Nel 2022 pubblicano Un meraviglioso modo di salvarsi e tornano a Sanremo nel 2023 con L’Addio, vincendo il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il Premio Lunezia.

Il 2024 è l’anno dei singoli Malavita (platino) e Posti Vuoti. Nel 2025 partecipano per la terza volta a Sanremo con Cuoricini (decimi) e rilasciano il nuovo album Vita Fusa.

Nome d’arte

Il nome Coma_Cose nasce dall’unione dei termini “coma” (a rappresentare una condizione di sospensione) e “cose”, a simboleggiare la vita quotidiana. Il significato del nome richiama quindi una poetica esistenziale tra apatia e bellezza.

Coma_Cose discografia

2017 – Inverno Ticinese (EP)

2019 – Fondamenta (EP)

2019 – Hype Aura

2020 – Due (EP)

2021 – Nostralgia

2022 – Un meraviglioso modo di salvarsi

2025 – Vita Fusa

Partecipazioni a Sanremo

2021 – Fiamme negli occhi (Big – 20º posto)

2023 – L’Addio (Big – 13º posto)

2025 – Cuoricini (Big – 10º posto)

Collaborazioni

Subsonica – Aurora sogna (2019)

– (2019) Francesca Michielin – Riserva naturale (2020)

– (2020) Articolo 31 – Una cosa bene (2023)

Coma_Cose canzoni famose

Fiamme negli occhi

Post concerto

Cuoricini

Mancarsi

Malavita

