Salmo, testo e significato di “Sincero”, quarta traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Sincero: significato del testo della quarta traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “sincero“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Con questo brano esplode la vena rock di Salmo. Di fatto, Sincero è una power ballad spinta da chitarre e un’energia che richiamano certi mondi a stelle e strisce, ma qui è tutto filtrato dalla sensibilità del rapper sardo.

TESTO DEL BRANO

Dico quello che penso

Per riempire il silenzio

E qualunque sia il prezzo io lo pagherei

Non mi piego non credo

Non mi spezzo nemmeno

Se non fossi sincero non ti piacerei

Hey, hey, hey

Vuoi davvero questa vita?

Sveglio dalla sera prima

Questa qui l’hai già sentita

C’è sempre uno che grida

Fai tardi

Fai presto

Fai quello

Fai questo

Fai bene

Fai male

Fai peggio, vai

Fai il serio

Sii onesto

Fanculo

Successo

Fai schifo, lo stesso

Sincero

Faccio quello che non si può fare

Meglio degli altri

Cosa ci rimane?

Se non i rimpianti

Faccio che mi pare

La fine dei tanti

Che si svegliano tardi e vanno a letto alle 3

Faccio come mi pare

Come mi va

Non c’è niente di male

Guarda come si fa

Vieni alla mia città

Non mi lamento mai

Ma tu non sei di qua

Dimmé cosa ne sai

Faccio ciò che mi pare

Io non mi accontento di meno

Vuoi davvero questa vita?

Torna indietro e fai la fila

La mia storia tra le dita

L’ho fumata è già finita

Le notti da sveglio

I pezzi che ho perso

E quelli che ho preso

Sincero

Eh

Dai svuota le tasche

Non fare domande

Se non vuoi risposte davvero

Faccio quello che non si può fare

Meglio degli altri

Cosa ci rimane?

Se non i rimpianti

Faccio che mi pare

La fine dei tanti

Che si svegliano tardi e vanno a letto alle 3

Faccio come mi pare

Come mi va

Non c’è niente di male

Guarda come si fa

Ma dopo cambio gli accordi

E diventa più triste

Mi sa si è fatto un po’ tardi

Mi chiedo quando finisce

Vieni alla mia città

Non mi lamento mai

Ma tu non sei di qua

Dimmé cosa ne sai

Faccio ciò che mi pare

Io non mi accontento di meno

Vuoi davvero questa vita?