Salmo, testo e significato di “Sangue Amaro”, settima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Sangue Amaro: significato del testo della settima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “sangue amaro“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Rispetto ai precedenti brani, Sangue Amaro si muove su atmosfere più ovattate, configurandosi come una sorta di riflessione in penombra, puntellata da reminiscenze low-fi.

TESTO DEL BRANO

Vai

Lebon al mic

Ye

Ah

Certe volte tutto male

Vorrei solo non pensare

Mastico le pare

Ho il dente del giudizio universale

Altre volte invece come

Un funerale dove

È un classico che piove

E non servono parole

Il rapè morto a colpi di pistole Film crime

Comunicare come col Signore in FaceTime

Puoi liberarmi dai peccati Uscire dal Matrix

Non puoi cancellare i dati

E morire gratis

Suona l’ultima canzone mentre mi allontano

Su una Chevrolet Camaro

Nera come il sangue amaro

Ho quella sensazione

Che ci conosciamo da una vita

Quando spengono la musica è finita

Misero me

A desiderare

Di sentirmi libero

Yo

Chi se ne fotte che pensano

Chi parla troppo non pensa oh no

Voglio sentire solo un uuuhhh

Un triste uuuhhh

Ehi

Svegliati dal sogno

Hai preso troppe gocce

Fuori è sempre inverno

Che depresso

Come in un tramonto

L’amaro è cosi dolce

Vorrei fermare il tempo adesso

Gli occhiali per l’eclissi

Sono rimasto al verde

Al semaforo ho maranza appresso

Ognuno c’ha le fisse

Io evito la gente

Non vado più alle feste

Ho smesso

Misero me

A desiderare

Di sentirmi libero

Yo

Chi se ne fotte che pensano

Chi parla troppo non pensa

Voglio sentire solo un uuuhhh

Un triste uuuhhh

Vai

Uoooooohh

Uoooooohh