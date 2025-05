Salmo, testo e significato di “On Fire”, prima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, On Fire: significato del testo della prima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “on fire”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

L’apertura del disco è affidata a On Fire, un banger adrenalinico 100% Salmo, che accende a tutta velocità il motore dell’album e fissa – da subito – il tono del progetto, celebrando l’artista che vive per l’arte.

TESTO DEL BRANO

(Ave Maria)

Io non flexo sulla benzo

Tipo in derapata, controsterzo

Hanno ucciso il rap

No, non scherzo

Non abbiamo colpe

Fratelli Innocenzo

Uppercut

Ti arriva un destro sulle reni

Che ti fa una TAC

Sei già pieno di problemi

E manco c’hai l’età

Pensavi i film fossero veri

Adesso tocca fare i conti con il ratatatatatatata

PAH PAH PAH

Avevi ragione

Siamo attori inconsapevoli di cover

La realtà supera sempre la finzione

Recitiamo per salvarci la vita, per farci un nome

Punto la vena da recidere

La penna mia per scrivere ha il grilletto sensibile

È una recita di strada così orribile

Non conta se hai talento, conta quanto sei credibile

Ave Maria, piena di rabbia

Piega le spalle, apri la gabbia

E fatemi uscire, sono il cane che abbaia

Questa notte è luna piena siamo on fire

Trasmetto diretto dal rancho

Diretto poi gancio

Voglio sangue sulla carne bro

Giuro quando smetto ti chiamo

Sono ancora qui tipo “noi non ce ne andiamo”

L’ho fatta grossa come Diddy

La situa critic

Stupro questo beat di Kid

Tipo l’Italia dal PD

Fanno a gara a chi è più bello, Hello Kitty

Non ci resta che pregare bro, quindi?

Ave Maria, piena di rabbia

Ho i sensi di colpa e un colpo di grazia

Dammi la forza e una penna che taglia

Questa notte è luna piena siamo on fire

Non è la canzone a farti stare male

Ma quello che fa ricordare

Certa gente vive con la moglie e il cane

Ma chi dei due c’ha il collare?

Ah, famiglia, lavoro

I figli, la casa

Le tasse, le rate

La fede cristiana

Il calcio, la coca

Una vita ordinaria

Prigione mentale

Cultura italiana

Ave Maria, piena di rabbia

Prega per me

E un chilo di ganja

Sto guardando l’alba dall’ultima spiaggia

È di nuovo giorno e sono on fire

(People lie, constantly)

(Everyday, by not saying something that they think)

(But saying something that they don’t think)

(Or showing something that they don’t feel)

(Or kinda giving the appearance of feeling something that they don’t…

(Yes, but that’s not acting)

(Yes, it is)