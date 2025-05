Salmo, testo e significato di “N€UROLOGIA”, terza traccia dell’album “Ranch”

Salmo, N€UROLOGIA: significato del testo della terza traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “N€UROLOGIA“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Rispetto alla traccia precedente, Crudele, N€UROLOGIA ci mostra un Salmo più legato al rap classico, con un flow diretto e sonorità hip hop crude.

TESTO DEL BRANO

S A L M O Ah

It’s shoooowtime

Lebon is the man come Irish

Ho così stile che non serve lo stylist

Parli di me usa il plurale majestatis

E cosi in forma non lo siamo mai estatis

Bravo ma non ti confermi

State tutti li come Enrico Fermi

Io sono venuto qui per farvi a pezzi

Il fisico nucleare non si fa con gli attrezzi

Naaah c’mon

Leva quella lagna non sei Post

Malone

Sedati come Joey Ramone

Punk-rock come dalle origini

Ora sono al top ho le vertigini

Con le vertigini

Non mi pento ciò che è fatto è fatto

Dire sì non mi fa stare meglio

Ho rinunciato a fare il giudice a X-Factor

Ho detto no per un milione di euro (aaaah)

Io me ne sbatto di una cifra a 6 zeri

(Mmmhhh)

Del tuo contratto

E della villa a sei zeri

(Mmmhhh)

C’è sempre il pacco in questa vita a sei zeri

(Mmmhhh)

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

Ti hanno alterato

C’è un buco nell’escape

Ti hanno fregato

E fottuto quel sextape

Ma cosa hai fatto di brutto nel backstage?

Non avrai provato il trucco di Epstein?

Cosa faresti tu per uno zero in più?

Magari manderesti la famiglia all’inferno

Cambiare il sangue farlo diventare blu

Sei disposto a berlo pur di vivere in eterno?

Mille anni non mi bastano

La mia testa è una prigione

C’ho l’ergastolo

Piego le sbarre dalle barre che incastro

Sono il padrino di sta roba

E tu non sei il mio figlio masculo

Io me ne sbatto di una cifra a 6 zeri

(Mmmhhh)

Del tuo contratto

E della villa a sei zeri

(Mmmhhh)

C’è sempre il pacco in questa vita a sei zeri

(Mmmhhh)

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

No non fa

(Uuuhhh)

Chiamate l’uomo della pioggia

Disegna le griglie in questi cieli

Con la firma della loggia

Giocano a tris

Mentre fanno un’altra orgia

Sul letto con le teste di cavallo

Come Bojack

Eh

In questo film c’è troppa action

Pensavi la P2 fosse la vecchia Playstation

Come stai fresco

Dritto e Rovescio Investi online

Conto in banca a Dubai

OnlyFans, OnlyEscort

Sveglia alle 5 di mattina presto

Anche oggi farai finta di essere onesto

Un altro rapper che

Rappa da cani è da arresto

James Lebon

Tiro da 3

Canestro

Io me ne sbatto di una cifra a 6 zeri

(Mmmhhh)

Del tuo contratto

E della villa a sei zeri

(Mmmhhh)

C’è sempre il pacco in questa vita a sei zeri

(Mmmhhh)

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me

No non fa per me