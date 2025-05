Salmo, testo e significato di “Mauri”, quindicesima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Mauri: significato del testo della quindicesima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “mauri“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il brano rappresenta uno dei momenti più toccanti dell’interno album. E se il ritornello richiama il salmo 23 della Bibbia (lo stesso dell’iconica Gangsta Paradise, ndr), una delle strofe si trasforma in una vera e propria lettera aperta ad un amico perso di vista.

TESTO DEL BRANO

Mauri l’ho sentito non sta bene

Ha cambiato zona

Dice ne ha le palle piene

Abita in collina il bro

È un po’ che non si vede

Gira voce sia impazzito una di quelle sere

È mio amico da quando non era niente

Dopo è diventato ricco

Poi si è perso tra la gente

Quindi dico io nessuno in fondo cambia veramente

Un tipo come lui resta povero per sempre

Ricordo di uno timido e una brutta

Che a volte non parlava manco sotto tortura

Da ragazzino con la testa sulla luna

Dicono sia cresciuto nella parte più oscura

Di sicuro una persona insicura

Come uno che si spara in testa con la sicura

Forse è finito il rehab

Sei mesi in cura

Un giorno è sparito e puff

Chi vi si incula

Ciao amico qui va tutto bene

Non credere alle storie che dicono

Non son vere

Io non sono impazzito

Al contrario

Sto solo parlando ad un amico immaginario

Chi non vuole apparire oggi è considerato un folle

Mai vista la realtà in uno stato così deforme

La colpa non è mia

Nessuno che lo risolve

Conosco bene la psicologia delle folle

Sono rinato da quando ho mollato i social

La vita mi sorride adesso quando mi incrocia

Non c’è nessuno che vuole mettermi in croce

Tu mettici la faccia che io metto la voce

E voglio stare in equilibrio

Connesso con la terra

Fumare a settimana un chilo d’erba

E fottere il destino e ciò che mi riserva

E so che non esisto perché niente è come sembra

Yo, Mauri