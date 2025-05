Salmo, testo e significato de “Il Figlio del Prete”, decima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Il Figlio Del Prete: significato del testo della decima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “il figlio del prete“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il brano si apre in chiave cantautorale, per poi virare in modo spietato e tranchant su tematiche controverse che investono la religione e la Chiesa.

TESTO DEL BRANO

Il figlio del prete

Nasconde la storia che tutti sapete

Ha rapito minori e venduti alla fede

Si muove nel buio nessuno lo vede

Il figlio del prete

Ha sete di sangue

Di pura vendetta

Nessuno lo ama nessuno lo aspetta

Ha fretta di chiudere il colpo alla svelta

Il figlio del prete

Non crede alla Chiesa ma sta in una setta

La sua religione si chiama Beretta

E nessuno bestemmia

È il figlio del prete

Il figlio di un mostro

Santificato come il Padre Nostro

Il male è più forte quando è corrisposto

Il figlio del prete, Il figlio del prete

Il figlio del prete, Il figlio del prete

Il figlio del

Il figlio del

Il figlio del prete

È un tipo che non scherza

Non togliere una vita sembra un’occasione persa

Rapire un’altra vittima è legittima difesa

Contro lo stato, il Vaticano e la Chiesa

C’ha la terza media

È laureato in strada

Il panico negli occhi

Il freddo di una lama

Che taglierà la lingua a un altro figlio di putt***

Il figlio del prete non si infama

Sporchi come i soldi del banchiere di Dio

Questo sangue nel bicchiere mezzo pieno non è mio

Allora chi sarà stato?

Non lo hanno mai beccato

Il figlio del prete

Nato dal peccato

Colpi di martello sopra le campane

I corpi sulle strade piangono un diluvio universale

Dormi questa notte presa male

Perché sta per arrivare nei tuoi sogni

Amen

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del prete