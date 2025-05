Salmo, testo e significato de “Fuori Controllo”, dodicesima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Fuori Controllo: significato del testo della dodicesima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “fuori controllo“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Fuori Controllo è un’esperienza per chi segue Salmo fin dal giorno 0: una rapsodia di generi, una traccia che cambia forma e registro, mantenendo costante solo l’energia.

TESTO DEL BRANO

Yeah

Oh

Lebon al mic

Oh

Se il mondo trema la cassa

Alzo chili sto in massa

È la mia Lambo che sgasa

Non rifatelo a casa

Svuota tutta la cassa

Prendi i soldi poi scappa

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Siamo fuori controllo

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Non rifatelo a casa

Non rifatelo a casa

Non rifatelo a casa

Siamo fuori controllo

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Se il mondo trema la cassa

Alzo chili sto in massa

È la mia Lambo che sgasa

Non rifatelo a casa

Svuota tutta la cassa

Prendi i soldi poi scappa

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Siamo fuori controllo

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Siamo fuori controllo

Non rifatelo a casa

Se il mondo trema la cassa

Alzo chili sto in massa

È la mia Lambo che sgasa

Non rifatelo a casa

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Brivido

Chimica

Siamo fuori controllo

Siamo fuori controllo

Siamo fuori controllo