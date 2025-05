Salmo, testo e significato di “Crudele”, seconda traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Crudele: significato del testo della seconda traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “Crudele“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Crudele è puro storytelling, un viaggio nudo e crudo che Salmo compie nelle sue radici familiari, tra fantasmi genealogici e memorie legate al sangue.

TESTO DEL BRANO

Yo

Lebon al mic

Mi senti

Yo

Mio bisnonno ha fatto a pezzi suo cugino

E l’ha sotterrato in giardino

Dicci dov’è il corpo o fai la stessa fine

Sangue segnava il confine

La famiglia si divise

Era prima dei sequestri

l’hanno arrestato quando hanno trovato i resti

Girava col machete con un fare aggressive

Pensava ai tempi della guerra quando apriva il cranio dei tedeschi

L’aveva fatta grossa

Occhi verdi e barba rossa

Sconto di pena buona condotta

Nessuno l’ha aspettato al suo ritorno

Ma una volta a casa trova un figlio alcolizzato

Era mio nonno

Il quale era così ubriaco

Da non riconoscere mio padre

sapere quando è nato

Trasferito dalla campagna alla città come Renato

Un altro figlio abbandonato, è crudele

Crudele

È cosi crudele

Prendo la memoria di chi c’era

Tratto da una storia vera

Cresciuto come un cane per le strade

In casa piove tra le crepe

Sette fra-telli nel fottuto castello delle streghe

Per cacare c’è un buco nella parete

Per la fede non ti serve un prete

Mio padre cresce aspetta sulla porta

Dice “guardaci bene che questa è l’ultima volta

Che qui fa troppo freddo”

La coperta è corta

Per chi ti abbandona e non ritorna

Vergogna, affoga nei sensi di colpa

18 svolta in Corsica

Andato via di corsa

Fa la valigia e non ha niente nella borsa

Al suo ritorno in città

Mette mia madre incinta

Nasce mio fra e Mauri

Eccomi qua

Tu dormi te lo spiego un’altra volta

Che tanto se ci penso faccio sempre notte fonda

Impara da chi sente

Non da chi ascolta

Lo sai che chi brilla

A volte è figlio dell’ombra

Brindo con nessuno

Scrivo per chi lo scorda

Memoria corta

Sputo fuori il fumo

E la mia storia prende forma

Chi la vive dice sempre non importa

La vita è così semplice

Ma per chi la racconta è crudele

Crudele

È così crudele

Prendo la memoria di chi c’era

Tratto da una storia vera