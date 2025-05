Salmo, testo e significato di “Conta Su Di Me”, quattordicesima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Conta Su Di Me: significato del testo della quattordicesima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “conta su di me“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Conta Su Di Me è una canzone d’amore, ma non la classica canzone d’amore. Salmo ha infatti dedicato questo brano alla musica, dichiarandole fedeltà assoluta.

TESTO DEL BRANO

Dove

Dove non sorge il sole

Come

Come sai non so come

Quando

Quando non sapevano il nome

Perché

Perché tu sei la ragione

Tra le tante tu sei l’unica

Che mi ha portato fino a qui

Che mi conosce e non giudica

Ma restiamo fino all’ultima canzone

Tu sei la migliore sessione

Che mi fa sentire come se il mondo sparisse

E restasse la musica

Per me va bene

Siamo io e te

Il resto è noia noia noia

E tutto il male del mondo non ci spaventa

Perché siamo io e te

Il resto è storia storia storia

Conta un due tre

Conta su di me

Tra le tante tu sei l’unica

Che mi ha portato fino a qui

Che mi conosce e non giudica

Ma restiamo fino all’ultima canzone

Tu sei la migliore sessione

Che mi fa sentire come se il mondo sparisse

E restasse la musica

Per me va bene

Siamo io e te

Il resto è noia noia noia

E tutto il male del mondo non ci spaventa

Perché siamo io e te

Il resto è storia storia storia

Conta un due tre

Conta su di me

Dove

Dove non sorge il sole

Come

Come sai non so come

Quando

Quando non sapevano il nome

Perché

Perché tu sei la ragione