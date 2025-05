Salmo, testo e significato di “Cartine Corte”, ottava traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Cartine Corte: significato del testo dell’ottava traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “Cartine corte“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Con le sue melodie R&B, quasi blue, questo brano si candida a manifesto musicale del disco e si caratterizza per la presenta di un’intro evocativa e di un ingresso immediato nel cuore del pezzo, con Salmo che sorprende rompendo gli schemi e facendo partire tutto dal ritornello, senza preamboli.

TESTO DEL BRANO

Non lo so

Dove mi porta

Farò un altro giro

Su questa giostra

E non lo so

Se ho ancora voglia

Prendo il treno in corsa

Perché non si sa mai

Come va a finire

Mi farai impazzire

E farà male

male da morire

E mi piace così

La vita è una cartina corta

Che brucia in fretta tra le dita

Puoi girarla solamente una volta

La dico un’altra volta

La vita è una cartina corta

So da dove vengo ma non so dove mi porta

La chiudo storta

E mi piace così

Pare che il tempo non passi

Inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi

Per quelli che dicono “resta coi piedi per terra”

Ho le tasche ripiene di sassi

La vita che ho scelto

Gli amici che ho perso

Restare da solo è la cosa migliore

Se l’unica cosa a cui credi è te stesso

Non si sa mai

Come va a finire

Mi farai impazzire

E farà ma- male da morire

E mi piace così

E non lo so

Ma cosa importa sapere tutto?

Per fare cosa?

Io voglio solo

Tornare a casa

Tornare a casa

La vita è una cartina corta

Che brucia in fretta tra le dita

Puoi girarla solamente una volta

La dico un’altra volta

La vita è una cartina corta

So da dove vengo ma non so dove mi porta

La chiudo storta

E mi piace così

Non si sa mai

Come va a finire

Mi farai impazzire

E farà male male da morire

E mi piace così

E mi piace così

E mi piace così